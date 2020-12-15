Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 89,2176 руб.

15 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 5792 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,2176 руб.

Минимальный курс евро составил 89,0075 руб., максимальный - 89,475 руб. Было заключено 3913 сделок. Объем торгов составил 17346,13 млн руб., что на 10% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 89,35 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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