Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,2385 руб.

15 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 522 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,2385 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,22 руб., максимальный - 11,2603 руб. Было заключено 24 сделки. Объем торгов составил 40,53 млн руб., что на 90% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,22 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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