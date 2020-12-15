Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2741,1 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 1256,75 млрд руб.

15 декабря. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 15 декабря составили по Российской Федерации 2741,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2561,7 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2883,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2720,7 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 15 декабря составили 1256,75 млрд руб. против 1249,48103 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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