15 декабря 2020 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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15 декабря. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:00
|Безработица в Великобритании
|Ноябрь 2020
|10:00
|Среднемесячный уровень безработицы в Великобритании
|Октябрь 2020
|10:45
|Изменение потребительских цен во Франции
|Ноябрь 2020
|12:00
|Внешнеторговый баланс Италии
|Октябрь 2020
|13:00
|Изменение потребительских цен в Италии
|Ноябрь 2020
|16:15
|Новостройки в Канаде
|Ноябрь 2020
|16:30
|Динамика цен на продукцию, импортируемую в США
|Ноябрь 2020
|16:30
|Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing
|Декабрь 2020
|17:15
|Промышленное производство в США
|Ноябрь 2020
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15 декабря 2020 года 17:59
Объем промышленного производства в США в ноябре увеличился на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в отчете Федеральной резервной системы (ФРС). Эксперты в среднем прогнозировали рост на 0,3% после подъема на 0,9% в октябре.
В годовом выражении... читать дальше
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15 декабря 2020 года 17:54
Б "Ренессанс кредит" полностью разместил облигации серии БО-04 объемом 2 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Сбор заявок на 5-летний выпуск с офертой через 3 года прошел 8 декабря.
Ставка 1-го купона установлена на уровне 8,45% годовых. Ставке... читать дальше
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15 декабря 2020 года 17:46
Россельхозбанк (РСХБ) завершил размещение краткосрочных облигаций серии БO-005K-P объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Сбор заявок на выпуск прошел 11 декабря. Ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 5,2% годовых. Ставка 1-го купона установлена на... читать дальше
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15 декабря 2020 года 17:40
О "Роснано" разместило 3-летние облигации серии БО-002Р-05 объемом 5,5 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Сбор заявок на бумаги прошел 3 декабря.
Ставка 1-го купона установлена на уровне 6,75% годовых, ей соответствует доходность к погашению в... читать дальше
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15 декабря 2020 года 17:32
Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 января 2021 года составит $38,7 за тонну, говорится в материалах на сайте Минфина РФ.
В декабре она составляет $42 за тонну, таким образом, с 1 января снизится на $3,3.
Пошлина несколько месяцев росла после падения в мае до...
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15 декабря 2020 года 17:30
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 5017 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,4737 руб.
Минимальный курс доллара США составил 73,295 руб.,... читать дальше
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15 декабря 2020 года 17:19
ВЭБ завершил размещение краткосрочных облигаций серии ПБО-001Р-К274 номинальным объемом 20 млрд рублей, реализовав 16,5% выпуска на 3,3 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Ставка купона установлена в размере 3,94% годовых.
Срок обращения облигаций,... читать дальше
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15 декабря 2020 года 17:18
Госдума приняла в первом чтении законопроект, который обязует банки раскрывать процентные ставки по депозитам по аналогии с тем, как это было ранее сделано для кредитных продуктов. Законопроект (N996066-7) был внесен в Госдуму в конце июля группой депутатов во главе с... читать дальше
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15 декабря 2020 года 17:02
Строительная отрасль в России может столкнуться с дефицитом трудовых ресурсов из-за COVID-19, заявил президент Гильдии строителей Урала Вячеслав Трапезников на пресс-конференции в Екатеринбурге. "Мы еще в начале пандемии с нашими коллегами из Минстроя делали мониторинг, были все... читать дальше
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15 декабря 2020 года 16:58
5 декабря. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 15 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-3-561 на 12 млрд 720,5 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк... читать дальше
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15 декабря 2020 года 16:51
Соглашение о сдерживании цен между торговыми сетями и поставщиками сахара и подсолнечного масла предполагает введение фиксированных цен только на территории до Урала включительно, в регионах Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера будут действовать поправочные... читать дальше
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15 декабря 2020 года 16:32
Пять европейских компаний - Daimler Truck AG, IVECO, OMV, Shell и Volvo Group - объявили о совместном проекте H2Accelerate (H2A), нацеленном на организацию автомобильных грузовых перевозок на водородном топливе, сообщили участники проекта.
H2Accelerate - это соглашение... читать дальше
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15 декабря 2020 года 16:22
ейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило 3-летним облигациям АО "Роснано" серии БО-002Р-05 объемом 5,5 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне "ruAA", сообщается в пресс-релизе агентства.
По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за... читать дальше
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15 декабря 2020 года 16:21
Производство кондитерских изделий в РФ в 2020 году из-за пандемии может немного снизиться, но экспорт, несмотря на связанные с коронавирусом сложности, увеличится на 5,5-5,6%, прогнозирует президент Ассоциации кондитерских предприятий (АСКОНД) Сергей Носенко. Одним из... читать дальше
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15 декабря 2020 года 16:15
После подъема индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 5,3 пункта (0,163%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3260,13 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3284,81... читать дальше
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15 декабря 2020 года 16:07
Зарплата трудовых мигрантов в развитых странах в среднем на 13% меньше, чем зарплата местных работников. Однако в некоторых из этих стран разница в зарплатах значительно превышает средний показатель, сообщается в докладе Международной организации труда (МОТ).
Так,... читать дальше
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