Объем промышленного производства в США в ноябре увеличился на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в отчете Федеральной резервной системы (ФРС). Эксперты в среднем прогнозировали рост на 0,3% после подъема на 0,9% в октябре.

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Сбор заявок на 5-летний выпуск с офертой через 3 года прошел 8 декабря.

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О "Роснано" разместило 3-летние облигации серии БО-002Р-05 объемом 5,5 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

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Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 января 2021 года составит $38,7 за тонну, говорится в материалах на сайте Минфина РФ.

В декабре она составляет $42 за тонну, таким образом, с 1 января снизится на $3,3.

Пошлина несколько месяцев росла после падения в мае до...