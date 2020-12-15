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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 72,9272 руб.
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15 декабря 2020 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 72,9272 руб.
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15 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 15 декабря, составляет 72,9272 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 19,23 коп.
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15 декабря 2020 года 17:59
Объем промышленного производства в США в ноябре увеличился на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в отчете Федеральной резервной системы (ФРС). Эксперты в среднем прогнозировали рост на 0,3% после подъема на 0,9% в октябре. В годовом выражении... читать дальше
.15 декабря 2020 года 17:54
Б "Ренессанс кредит" полностью разместил облигации серии БО-04 объемом 2 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Сбор заявок на 5-летний выпуск с офертой через 3 года прошел 8 декабря. Ставка 1-го купона установлена на уровне 8,45% годовых. Ставке... читать дальше
.15 декабря 2020 года 17:46
Россельхозбанк (РСХБ) завершил размещение краткосрочных облигаций серии БO-005K-P объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Сбор заявок на выпуск прошел 11 декабря. Ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 5,2% годовых. Ставка 1-го купона установлена на... читать дальше
.15 декабря 2020 года 17:40
О "Роснано" разместило 3-летние облигации серии БО-002Р-05 объемом 5,5 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на бумаги прошел 3 декабря. Ставка 1-го купона установлена на уровне 6,75% годовых, ей соответствует доходность к погашению в... читать дальше
.15 декабря 2020 года 17:32
Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 января 2021 года составит $38,7 за тонну, говорится в материалах на сайте Минфина РФ. В декабре она составляет $42 за тонну, таким образом, с 1 января снизится на $3,3. Пошлина несколько месяцев росла после падения в мае до...
.15 декабря 2020 года 17:30
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 5017 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,4737 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,295 руб.,... читать дальше
.15 декабря 2020 года 17:19
ВЭБ завершил размещение краткосрочных облигаций серии ПБО-001Р-К274 номинальным объемом 20 млрд рублей, реализовав 16,5% выпуска на 3,3 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Ставка купона установлена в размере 3,94% годовых. Срок обращения облигаций,... читать дальше
.15 декабря 2020 года 17:18
Госдума приняла в первом чтении законопроект, который обязует банки раскрывать процентные ставки по депозитам по аналогии с тем, как это было ранее сделано для кредитных продуктов. Законопроект (N996066-7) был внесен в Госдуму в конце июля группой депутатов во главе с... читать дальше
.15 декабря 2020 года 17:02
Строительная отрасль в России может столкнуться с дефицитом трудовых ресурсов из-за COVID-19, заявил президент Гильдии строителей Урала Вячеслав Трапезников на пресс-конференции в Екатеринбурге. "Мы еще в начале пандемии с нашими коллегами из Минстроя делали мониторинг, были все... читать дальше
.15 декабря 2020 года 16:58
5 декабря. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 15 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-3-561 на 12 млрд 720,5 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... читать дальше
.15 декабря 2020 года 16:51
Фиксированные цены будут введены на территории до Урала, в Сибири, на Дальнем Востоке и Крайнем Севере - поправочные коэффициенты
Соглашение о сдерживании цен между торговыми сетями и поставщиками сахара и подсолнечного масла предполагает введение фиксированных цен только на территории до Урала включительно, в регионах Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера будут действовать поправочные... читать дальше
.15 декабря 2020 года 16:32
Daimler, Iveco, Volvo, OMV и Shell объявили о совместном проекте по переводу грузового автотранспорта на водород
Пять европейских компаний - Daimler Truck AG, IVECO, OMV, Shell и Volvo Group - объявили о совместном проекте H2Accelerate (H2A), нацеленном на организацию автомобильных грузовых перевозок на водородном топливе, сообщили участники проекта. H2Accelerate - это соглашение... читать дальше
.15 декабря 2020 года 16:22
ейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило 3-летним облигациям АО "Роснано" серии БО-002Р-05 объемом 5,5 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне "ruAA", сообщается в пресс-релизе агентства. По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за... читать дальше
.15 декабря 2020 года 16:21
Россия незначительно снизит производство сладостей в 2020 году, но увеличит их экспорт более чем на 5%
Производство кондитерских изделий в РФ в 2020 году из-за пандемии может немного снизиться, но экспорт, несмотря на связанные с коронавирусом сложности, увеличится на 5,5-5,6%, прогнозирует президент Ассоциации кондитерских предприятий (АСКОНД) Сергей Носенко. Одним из... читать дальше
.15 декабря 2020 года 16:15
После подъема индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 5,3 пункта (0,163%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3260,13 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3284,81... читать дальше
.15 декабря 2020 года 16:07
Зарплата трудовых мигрантов в развитых странах в среднем на 13% меньше, чем зарплата местных работников. Однако в некоторых из этих стран разница в зарплатах значительно превышает средний показатель, сообщается в докладе Международной организации труда (МОТ). Так,... читать дальше
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