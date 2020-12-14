Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 72,9704 руб.

14 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1926 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,9704 руб.

Минимальный курс доллара США составил 72,785 руб., максимальный - 73,1075 руб. Было заключено 16495 сделок. Объем торгов составил 52566,18 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 72,935 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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