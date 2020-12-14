Учетные цены Банка России на драгметаллы с 15 декабря

14 декабря. FINMARKET.RU -РФ с 15 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4267,87 (-42,76) руб./грамм; на серебро - 55,84 (-0,31) руб./грамм; на платину - 2382,18 (-20,38) руб./грамм; на палладий - 5448,99 (-21,43) руб./грамм.

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 21,75 пункта (0,664%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3254,83 пункта. Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45... Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45... читать дальше

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"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала допвыпуск облигаций ООО "Лизинг-Трейд" №1 серии 001P-02, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-02-00506-R-001P. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-02-00506-R-001P. Основной выпуск был размещен в октябре 2020 года. Основной выпуск был размещен в октябре 2020 года. Выпуск... Выпуск... читать дальше

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АО "Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов" (MOEX: GEMA) (ММЦБ) установило ставку 9-12-го купонов облигаций серии БО-П01-01 в размере 11,75% годовых, говорится в сообщении компании. Выпуск объемом 30 млн рублей и сроком обращения 10 лет... Выпуск объемом 30 млн рублей и сроком обращения 10 лет... читать дальше

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-Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг БНП Париба банка на уровне "ААА(RU)", прогноз - "стабильный", говорится в пресс-релизе агентства. "Кредитный рейтинг банка обусловлен очень высокой вероятностью предоставления... "Кредитный рейтинг банка обусловлен очень высокой вероятностью предоставления... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 51401,040 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 375,134 млрд руб., или на...

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Загадочный строительный мега-подрядчик "Газпрома" (MOEX: GAZP) "Газстройпром" делает шаги к публичности - регистрирует рублевые облигации и привилегированные акции. Банк России сообщил, что в понедельник, 14 декабря зарегистрировал две серии облигаций дочерней компании... Банк России сообщил, что в понедельник, 14 декабря зарегистрировал две серии облигаций дочерней компании... читать дальше

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Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) установила ставки 21-28-го купонов облигаций серии БО-07 на уровне 6,89%, говорится в сообщении компании. ГТЛК разместила 7-й выпуск биржевых бондов объемом 4 млрд рублей в декабре 2015 года. Десятилетние облигации... ГТЛК разместила 7-й выпуск биржевых бондов объемом 4 млрд рублей в декабре 2015 года. Десятилетние облигации... читать дальше

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"Теплоэнерго" установило ставку 1-го купона двухлетних облигаций серии 001Р-01 на 300 млн рублей на уровне 10%, говорится в сообщении компании. В конце ноября "Мосбиржа" зарегистрировала программу облигаций ООО "Теплоэнерго" серии 001P объемом до 1,5 млрд... В конце ноября "Мосбиржа" зарегистрировала программу облигаций ООО "Теплоэнерго" серии 001P объемом до 1,5 млрд... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 66 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,1908 руб. Минимальный курс юаня составил 11,1679 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 11,1679 руб., максимальный -... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1272 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,0357 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 170 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 88,7387 руб. Минимальный курс евро составил 88,42 руб.,... Минимальный курс евро составил 88,42 руб.,... читать дальше

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Российский рынок акций, начавший торги на позитиве, завершил понедельник снижением. Европейские фондовые рынки весь день в основном демонстрировали мажорный настрой. Европейские фондовые рынки весь день в основном демонстрировали мажорный настрой. Азиатские фондовые индексы изменились разнонаправленно. Азиатские фондовые индексы изменились разнонаправленно. Котировки фьючерсов на... Котировки фьючерсов на... читать дальше

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Распределение прибыли публичными акционерными обществами (ПАО) иными способами, помимо выплаты дивидендов и ликвидационной стоимости, не соответствует надлежащей практике корпоративного управления, считает Банк России. По его мнению, российским ПАО следует разработать меры для... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило рейтинг финансовой устойчивости (IFS) Российской национальной перестраховочной компании (РНПК) на уровне "BBB". Прогноз рейтинга - "стабильный", говорится в сообщении агентства. Прогноз рейтинга - "стабильный", говорится в сообщении агентства. Рейтинг и прогноз находятся... Рейтинг и прогноз находятся... читать дальше

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ООО "Завод КриалЭнергоСтрой" (ООО "Завод КЭС", Казань) установило ставку 5-го купона 3-летних облигаций серии 001P-01 объемом 150 млн рублей в размере 14% годовых, говорится в сообщении эмитента. Данный выпуск был размещен в декабре 2019 года. Данный выпуск был размещен в декабре 2019 года. Ставка 1-го купона... Ставка 1-го купона... читать дальше

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Б завершил размещение краткосрочных облигаций серии ПБО-001Р-К273 номинальным объемом 20 млрд рублей, реализовав 3,15% выпуска на 630 млн рублей, говорится в сообщении банка. Ставка купона установлена в размере 3,94% годовых. Ставка купона установлена в размере 3,94% годовых. Срок обращения облигаций, согласно... Срок обращения облигаций, согласно... читать дальше

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