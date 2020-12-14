ЦБ РФ установил курс доллара США с 15 декабря в размере 72,9272 руб.

14 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 15 декабря, составляет 72,9272 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 19,23 коп.

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Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 35,94 пункта (1,097%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3312,52 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3314,2 (+1,15%) пункта, минимальное - 3289,17... читать дальше

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Более 170 тыс. заявок получили банки Москвы за период действия программы льготной ипотеки, на данный момент заключено более 43 тыс. кредитных договоров, сообщила пресс-служба столичного стройкомплекса. "Только в Москве банки получили свыше 170 тыс. заявок на оформление льготной... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин поддержал идею продления после 31 декабря беззаявительного порядка получения льготы на оплату ЖКХ для отдельных категорий граждан. Тема продления льготы была поднята на встрече Путина с участниками социального онлайн-форума партии "Единая... Тема продления льготы была поднята на встрече Путина с участниками социального онлайн-форума партии "Единая... читать дальше

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ЦБ РФ направил банкам рекомендации проинформировать клиентов об основных признаках действий телефонных мошенников, говорится в сообщении регулятора. "Телефонные мошенники традиционно активизируются перед Новым годом, поэтому напомнить еще раз о том, как им... "Телефонные мошенники традиционно активизируются перед Новым годом, поэтому напомнить еще раз о том, как им... читать дальше

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Нефтяные цены растут сегодня после одобрения американским регулятором вакцины от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech, повысившего оптимизм инвесторов в отношении перспектив восстановления мировой экономики и спроса на нефть. Стоимость февральских фьючерсов на нефть... Стоимость февральских фьючерсов на нефть... читать дальше

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В 3-м квартале 2020 года реальный ВВП стран G20 вырос на 8,1% относительно предыдущих трех месяцев, восстановившись после беспрецедентного падения в первом полугодии, свидетельствуют данные Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Тем не менее показатель... читать дальше

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Совещание по теме цен на бензин в России у президента РФ Владимира Путина не запланировано, в этой сфере нет такой беспокоящей динамики, как с ростом цен на продукты, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Нет, до сих пор не было никаких совещаний.... "Нет, до сих пор не было никаких совещаний.... читать дальше

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Правительство РФ продлило действие программ субсидирования авиакомпаний и аэропортов в период пандемии COVID-19, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами в понедельник. "Первоначальные меры поддержки авиакомпаний были рассчитаны... "Первоначальные меры поддержки авиакомпаний были рассчитаны... читать дальше

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Рынок труда в Москве стабилизируется: снижается официальная безработица, хорошим темпом растут зарплаты, отмечают столичные власти. "Рынок труда в целом стабилизируется, уровень зарегистрированной безработицы снижается, и мы видим хороший темп роста заработных плат. По... "Рынок труда в целом стабилизируется, уровень зарегистрированной безработицы снижается, и мы видим хороший темп роста заработных плат. По... читать дальше

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Минэкономразвития подготовит поправки в законодательство и нормативные акты, которые дадут возможность правительству в случае необходимости регулировать цены на социально-значимые товары, если цены на них изменились более чем на 10% в течение месяца, заявил глава... читать дальше

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Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона изменились разнонаправленно. Японский рынок акций завершил торги в плюсе на позитивных статданных. Оптимизм инвесторов также связан с тем, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и... читать дальше

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Соглашения с розничными сетями о снижении цен производителями сахара и подсолнечного масла будут заключены до конца недели, будут действовать до второго квартала следующего года, сообщил министр экономического развития Максим Решетников в ходе совещания у премьер-министра РФ... читать дальше

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Премьер России Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами заявил сегодня, что меры по противодействию росту цен на продукты питания должны быть системными, все инструменты для этого есть. "Очень важно, конечно, чтобы меры были не ситуативными, а системными. В... "Очень важно, конечно, чтобы меры были не ситуативными, а системными. В... читать дальше

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Россельхозбанк (РСХБ) установил ставку 1-го купона краткосрочных облигаций серии БO-005K-P объемом 10 млрд рублей на уровне 5,15% годовых, говорится в сообщении банка. Сбор заявок на выпуск прошел 11 декабря. Ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 5,2%... Сбор заявок на выпуск прошел 11 декабря. Ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 5,2%... читать дальше

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ВЭБ планирует с 14:00 МСК 15 декабря до 15:00 МСК 18 декабря провести сбор заявок на 5-летние облигации серии ПБО-001P-23В объемом не менее $200 млн, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентир ставки 1-го купона будет объявлен... Ориентир ставки 1-го купона будет объявлен... читать дальше

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Падение курса рубля не может объяснить рост цен на отечественные продукты, считают в Кремле.. "Главным образом, не связаны", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, отвечая на вопрос, связывают ли в Кремле падение курса рубля и рост цен на... "Главным образом, не связаны", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, отвечая на вопрос, связывают ли в Кремле падение курса рубля и рост цен на... читать дальше

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