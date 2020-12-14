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Главная  /  Все новости  /  Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,1874 руб.
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14 декабря 2020 года 11:00

Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,1874 руб.

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14 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 39 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,1874 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,1601 руб., максимальный - 11,3797 руб. Была заключена 21 сделка. Объем торгов составил 180,19 млн руб., что на 55% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,1725 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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