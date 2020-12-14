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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 109 млрд руб.
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14 декабря 2020 года 10:06
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 109 млрд руб.
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14 декабря. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 14 декабря по данным на начало операционного дня выросло до 109 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 105,8 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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Более 170 тыс. заявок получили банки Москвы за период действия программы льготной ипотеки, на данный момент заключено более 43 тыс. кредитных договоров, сообщила пресс-служба столичного стройкомплекса. "Только в Москве банки получили свыше 170 тыс. заявок на оформление льготной... читать дальше
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.14 декабря 2020 года 14:05
Правительство РФ продлило действие программ субсидирования авиакомпаний и аэропортов в период пандемии COVID-19, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами в понедельник. "Первоначальные меры поддержки авиакомпаний были рассчитаны... читать дальше
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Рынок труда в Москве стабилизируется: снижается официальная безработица, хорошим темпом растут зарплаты, отмечают столичные власти. "Рынок труда в целом стабилизируется, уровень зарегистрированной безработицы снижается, и мы видим хороший темп роста заработных плат. По... читать дальше
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Правительство получит право регулировать цены на товары в случае их колебания более чем на 10% в месяц
Минэкономразвития подготовит поправки в законодательство и нормативные акты, которые дадут возможность правительству в случае необходимости регулировать цены на социально-значимые товары, если цены на них изменились более чем на 10% в течение месяца, заявил глава... читать дальше
.14 декабря 2020 года 13:46
Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона изменились разнонаправленно. Японский рынок акций завершил торги в плюсе на позитивных статданных. Оптимизм инвесторов также связан с тем, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и... читать дальше
.14 декабря 2020 года 13:41
Соглашения о ценах между производителями сахара, подсолнечного масла и ритейлом будут заключены до 20 декабря
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.14 декабря 2020 года 13:33
ВЭБ планирует с 14:00 МСК 15 декабря до 15:00 МСК 18 декабря провести сбор заявок на 5-летние облигации серии ПБО-001P-23В объемом не менее $200 млн, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентир ставки 1-го купона будет объявлен... читать дальше
.14 декабря 2020 года 13:29
Падение курса рубля не может объяснить рост цен на отечественные продукты, считают в Кремле.. "Главным образом, не связаны", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, отвечая на вопрос, связывают ли в Кремле падение курса рубля и рост цен на... читать дальше
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