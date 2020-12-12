Правительство в рамках поручения президента запускает инвентаризацию информационных ресурсов и систем, которые используют госорганы. Соответствующее распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на сайте правительства. Инвентаризация поможет оценить и... Инвентаризация поможет оценить и... читать дальше

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Правительственные поправки к КоАП, вводящие штраф за бесплатный проезд по платным дорогам, приняты 22 октября в первом чтении и доработаны депутатами. 10 декабря комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал принять новую версию законопроекта во втором чтении. Это произойдет,... читать дальше

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В течение 2021 года повышение стоимости проезда в общественном транспорте столицы не превысит уровня инфляции, заявил заммэра Москвы по транспорту Максим Ликсутов журналистам. "Думаю, что, как обычно, эти тарифы не будут превышать индексации на уровень инфляции, это... "Думаю, что, как обычно, эти тарифы не будут превышать индексации на уровень инфляции, это... читать дальше

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Туристам могут разрешить переносить приобретенные в рамках программы кешбэка путешествия по России в случае, если в регионе, куда планируется поездка, будет введен режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, сообщили в пресс-службе Ростуризма. На официальном... На официальном... читать дальше

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Разрабатываемый космический комплекс "Нуклон" с ядерным двигателем может быть использован для поисков полезных ископаемых на Луне, следует из материалов портала госзакупок. "Должны быть рассмотрены варианты съемки (в том числе радиолокационной) заданных районов Луны,... читать дальше

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Власти Таиланда намерены вернуть туристические визы по прибытию и продлить срок их действия с 30 до 45 дней, сообщает портал Travel Daily (TD). "Власти Таиланда планируют вернуться к практике выдачи туристических виз по прибытии. Они также намерены увеличить срок их действия с... читать дальше

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Московская область в 2020 году примет 11,5 млн туристов, это почти вдвое меньше, чем в 2019 году, когда турпоток составил 22,1 млн, сообщила начальник управления по вопросам продвижения туристских продуктов и развития туризма комитета по туризму Подмосковья Лариса Исаева. По... читать дальше

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Бум размещений корпоративных облигаций в США, в том числе вызванный действиями Федеральной резервной системы, вероятно, подходит к концу, пишет The Wall Street Journal. Банкиры и инвесторы готовятся к резкому падению масштабов выпуска. Как прогнозирует Barclays Plc,... Банкиры и инвесторы готовятся к резкому падению масштабов выпуска. Как прогнозирует Barclays Plc,... читать дальше

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Россия заинтересована в диверсификации экспорта продукции АПК в Японию. Как сообщает Минсельхоз, об этом было заявлено на встрече главы ведомства Дмитрия Патрушева с чрезвычайным и полномочным послом Японии в России Тоехиса Кодзуки. "За 11 месяцев товарооборот... "За 11 месяцев товарооборот... читать дальше

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Курортный остров Бали в Индонезии может открыться для иностранных туристов уже к католическому Рождеству - 25 декабря, сообщает газета The Jakarta Post со ссылкой на Всемирную туристскую организацию (UNWTO). "Делегация UNWTO посетила Бали, чтобы оценить принимаемые там... "Делегация UNWTO посетила Бали, чтобы оценить принимаемые там... читать дальше

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Суточный прирост в РФ новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 28 тыс. 137 случаев, умерли за сутки 560 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу. "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции... читать дальше

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Число выявленных заражений COVID-19 в мире на 08:00 мск субботы достигло 71 млн 81 тыс. 574 случаев, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 1 млн 594 тыс. 777,... читать дальше

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Площадь посевов под сахарной свеклой в России в 2021 году вырастет на 13,6% - до 1,05 млн га с 924 тыс. га в текущем году, прогнозирует Минсельхоз. "Это позволит при благоприятных погодных условиях получить не менее 40 млн тонн корнеплода и произвести порядка 6 млн тонн сахара... читать дальше

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Международный авиационно-космический салон (МАКС) состоится в июле 2021 года, как и запланировано, заявили организаторы выставки. "В 2020 году было принято решение отменить авиашоу в Фарнборо, а под конец года озвучен вердикт и по крупнейшему в мире авиасалону в Ле Бурже: из... читать дальше

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Цены на жилье в России выросли в среднем на 8%, сообщил в пятницу вице-премьер Марат Хуснуллин в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на канале "Россия 1" (ВГТРК). Он отметил, что в дальнейшем не прогнозирует резкого роста цен на жилье. "Я думаю, что вот этот... "Я думаю, что вот этот... читать дальше

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил в течение суток проработать параметры соглашений по сдерживанию роста цен на продукты, сообщается в пресс-релизе правительства по итогам совещания о динамике цен на продовольственные товары. Согласно поручениям, ФАС в течение... Согласно поручениям, ФАС в течение... читать дальше

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