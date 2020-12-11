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11 декабря 2020 года 20:15
Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 18,27 пункта (0,561%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3276,58 пункта. Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС... читать дальше
.11 декабря 2020 года 20:00
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 11 декабря выросла на 1,20% и составила 51025,907 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 51025,907 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 606,179 млрд руб., или на...
.11 декабря 2020 года 19:16
"Московская биржа" зарегистрировала выпуск 10-летних облигаций ООО "ПО "Уральский оптико-механический завод имени Э.С. Яламова" (УОМЗ) с 3-летней офертой серии БО-П02 объемом 1,5 млрд рублей и включила его в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении... читать дальше
.11 декабря 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1189 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 88,7446 руб. Минимальный курс евро составил 88,43 руб.,... читать дальше
.11 декабря 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 435 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,1976 руб. Минимальный курс юаня составил 11,1715 руб., максимальный -... читать дальше
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Московская биржа" зарегистрировала выпуск 3-летних облигаций АО "Роснано" серии БО-002Р-05 объемом 5,5 млрд рублей и включила его в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен регистрационный номер... читать дальше
.11 декабря 2020 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 73,1788 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2006 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,1788 руб. Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
.11 декабря 2020 года 19:09
"Московская биржа" зарегистрировала выпуск 10-летних облигаций концерна "Россиум" серии 002Р-03 и включила его в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-03-36479-R-002P. Параметры... читать дальше
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11 декабря 2020 года 19:00
Росстат улучшил оценку снижения ВВП РФ в 3-м квартале 2020 года по сравнению с 3-м кварталом 2019 года до 3,4% с 3,6%, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). Объем ВВП России за 3-й квартал составил в текущих ценах 27 трлн 941,3 млрд рублей.... читать дальше
.11 декабря 2020 года 18:58
Рынок российских акций завершил торги в плюсе на фоне высокой нефти; В пятницу в Азии динамика индексов акций была смешанной (японский индекс Nikkei 225 просел на 0,4%, китайский индекс Shanghai Composite - на 0,8%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,4%), в минусе... читать дальше
.11 декабря 2020 года 18:47
Индекс потребительского доверия в США в декабре вырос до 81,4 пункта с 76,9 пункта месяцем ранее, свидетельствуют предварительные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Это является вторым по величине уровнем с марта. Аналитики,... читать дальше
.11 декабря 2020 года 18:42
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности "ДОМ.РФ" на уровне "ruAAA" со стабильным прогнозом, сообщается в пресс-релизе агентства. Как отмечает агентство, положительное влияние на рейтинг, как и ранее, оказывает высокая вероятность... читать дальше
.11 декабря 2020 года 18:35
Главы государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на заседании Высшего совета приняли решение о переходе о переходе ко второму этапу формирования общего рынка газа, сообщила на брифинге помощник председателя Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Ия... читать дальше
.11 декабря 2020 года 18:26
Минэкономразвития предлагает расширить количество брендов в рамках одного товара при мониторинге инфляции
Минэкономразвития считает целесообразным расширить количество отслеживаемых брендов в рамках одного товара при мониторинге инфляции, что позволит анализировать рыночное поведение производителей, говорится в сообщении министерства по итогам совещания, которое провел министр... читать дальше
.11 декабря 2020 года 18:08
ООО "Совкомбанк лизинг" (прежнее название ООО "Соллерс-финанс") полностью разместило 3-летние облигации серии БО-П03 объемом 1 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на выпуск проходил 9 декабря. Ставка 1-го купона установлена на уровне 6,5% годовых.... читать дальше
.11 декабря 2020 года 18:06
Сбербанк России разместил 61,16% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС_PRT_SBPPRP85-5Y-001Р-384R на 611,626 млн рублей и 77,28% выпуска облигаций серии ИОС_PRT_SBPPRP85-5Y-001Р-385R на 1 млрд 159,132 млн рублей, говорится в сообщении банка. Номинальный объем... читать дальше
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