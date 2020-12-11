Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 73,1657 руб.

11 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3474 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,1657 руб.

Минимальный курс доллара США составил 72,8425 руб., максимальный - 73,3975 руб. Было заключено 17624 сделки. Объем торгов составил 58877,52 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 73,07 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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