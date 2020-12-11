11 декабря 2020 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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11 декабря. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 14.12 по 20.12 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|14.12.2020
|10:00
|Изменение оптовых цен в Германии
|Ноябрь 2020
|14.12.2020
|13:00
|Промышленное производство в еврозоне
|Октябрь 2020
|15.12.2020
|10:00
|Безработица в Великобритании
|Ноябрь 2020
|15.12.2020
|10:00
|Среднемесячный уровень безработицы в Великобритании
|Октябрь 2020
|15.12.2020
|10:45
|Изменение потребительских цен во Франции
|Ноябрь 2020
|15.12.2020
|12:00
|Внешнеторговый баланс Италии
|Октябрь 2020
|15.12.2020
|13:00
|Изменение потребительских цен в Италии
|Ноябрь 2020
|15.12.2020
|16:15
|Новостройки в Канаде
|Ноябрь 2020
|15.12.2020
|16:30
|Динамика цен на продукцию, импортируемую в США
|Ноябрь 2020
|15.12.2020
|16:30
|Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing
|Декабрь 2020
|15.12.2020
|17:15
|Промышленное производство в США
|Ноябрь 2020
|16.12.2020
|10:00
|Изменение потребительских цен в Великобритании
|Ноябрь 2020
|16.12.2020
|10:00
|Изменение цен производителей в Великобритании
|Ноябрь 2020
|16.12.2020
|12:00
|Объем промышленных заказов в Италии
|Октябрь 2020
|16.12.2020
|13:00
|Внешнеторговый баланс еврозоны
|Октябрь 2020
|16.12.2020
|16:30
|Изменение потребительских цен в Канаде
|Ноябрь 2020
|16.12.2020
|16:30
|Объемы розничных продаж в США
|Ноябрь 2020
|16.12.2020
|16:30
|Оптовые продажи в Канаде
|Октябрь 2020
|16.12.2020
|18:00
|Товарные запасы на складах США
|Октябрь 2020
|16.12.2020
|18:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 05 по 11 декабря
|16.12.2020
|22:00
|Процентная ставка ФРС
|Декабрь 2020
|17.12.2020
|08:05
|Объем спроса нерезидентов на американские активы
|Октябрь 2020
|17.12.2020
|10:00
|Процентная ставка Банка Англии
|Декабрь 2020
|17.12.2020
|13:00
|Изменение потребительских цен в еврозоне
|Ноябрь 2020
|17.12.2020
|13:00
|Объем строительства в еврозоне
|Октябрь 2020
|17.12.2020
|16:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 29 ноября по 05 декабря
|17.12.2020
|16:30
|Индекс деловой активности Филадельфии
|Декабрь 2020
|17.12.2020
|16:30
|Новостройки и разрешения на строительство в США
|Ноябрь 2020
|17.12.2020
|16:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 22 по 28 ноября
|18.12.2020
|08:05
|Индекс потребительского доверия к экономике Великобритании компании GfK
|Декабрь 2020
|18.12.2020
|10:00
|Объемы розничных продаж в Великобритании
|Ноябрь 2020
|18.12.2020
|10:00
|Цены производителей в Германии
|Ноябрь 2020
|18.12.2020
|12:00
|Баланс счета текущих операций еврозоны
|Октябрь 2020
|18.12.2020
|12:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Ifo
|Декабрь 2020
|18.12.2020
|13:00
|Баланс счета текущих операций Италии
|Октябрь 2020
|18.12.2020
|13:00
|Изменение цен производителей в Италии
|Ноябрь 2020
|18.12.2020
|16:30
|Баланс счета текущих операций США
|III квартал 2020
|18.12.2020
|16:30
|Объемы розничных продаж в Канаде
|Октябрь 2020
|18.12.2020
|18:00
|Индекс опережающих экономических показателей США
|Ноябрь 2020
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