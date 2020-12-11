Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю

11 декабря. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 14.12 по 20.12 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 18,27 пункта (0,561%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3276,58 пункта. Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС... Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 51025,907 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 606,179 млрд руб., или на...

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"Московская биржа" зарегистрировала выпуск 10-летних облигаций ООО "ПО "Уральский оптико-механический завод имени Э.С. Яламова" (УОМЗ) с 3-летней офертой серии БО-П02 объемом 1,5 млрд рублей и включила его в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1189 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 88,7446 руб. Минимальный курс евро составил 88,43 руб.,... Минимальный курс евро составил 88,43 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 435 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,1976 руб. Минимальный курс юаня составил 11,1715 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 11,1715 руб., максимальный -... читать дальше

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Московская биржа" зарегистрировала выпуск 3-летних облигаций АО "Роснано" серии БО-002Р-05 объемом 5,5 млрд рублей и включила его в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен регистрационный номер... Выпуску присвоен регистрационный номер... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2006 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,1788 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала выпуск 10-летних облигаций концерна "Россиум" серии 002Р-03 и включила его в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-03-36479-R-002P. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-03-36479-R-002P. Параметры... Параметры... читать дальше

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Рынок российских акций завершил торги в плюсе на фоне высокой нефти; В пятницу в Азии динамика индексов акций была смешанной (японский индекс Nikkei 225 просел на 0,4%, китайский индекс Shanghai Composite - на 0,8%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,4%), в минусе... В пятницу в Азии динамика индексов акций была смешанной (японский индекс Nikkei 225 просел на 0,4%, китайский индекс Shanghai Composite - на 0,8%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,4%), в минусе... читать дальше

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Индекс потребительского доверия в США в декабре вырос до 81,4 пункта с 76,9 пункта месяцем ранее, свидетельствуют предварительные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Это является вторым по величине уровнем с марта. Аналитики,... Аналитики,... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности "ДОМ.РФ" на уровне "ruAAA" со стабильным прогнозом, сообщается в пресс-релизе агентства. Как отмечает агентство, положительное влияние на рейтинг, как и ранее, оказывает высокая вероятность... Как отмечает агентство, положительное влияние на рейтинг, как и ранее, оказывает высокая вероятность... читать дальше

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Главы государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на заседании Высшего совета приняли решение о переходе о переходе ко второму этапу формирования общего рынка газа, сообщила на брифинге помощник председателя Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Ия... читать дальше

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Минэкономразвития считает целесообразным расширить количество отслеживаемых брендов в рамках одного товара при мониторинге инфляции, что позволит анализировать рыночное поведение производителей, говорится в сообщении министерства по итогам совещания, которое провел министр... читать дальше

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ООО "Совкомбанк лизинг" (прежнее название ООО "Соллерс-финанс") полностью разместило 3-летние облигации серии БО-П03 объемом 1 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на выпуск проходил 9 декабря. Ставка 1-го купона установлена на уровне 6,5% годовых.... Сбор заявок на выпуск проходил 9 декабря. Ставка 1-го купона установлена на уровне 6,5% годовых.... читать дальше

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Сбербанк России разместил 61,16% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС_PRT_SBPPRP85-5Y-001Р-384R на 611,626 млн рублей и 77,28% выпуска облигаций серии ИОС_PRT_SBPPRP85-5Y-001Р-385R на 1 млрд 159,132 млн рублей, говорится в сообщении банка. Номинальный объем... Номинальный объем... читать дальше

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