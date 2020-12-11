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11 декабря 2020 года 15:02
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 12 декабря
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11 декабря. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 12 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4310,63 (-36,25) руб./грамм; на серебро - 56,15 (-0,93) руб./грамм; на платину - 2402,56 (+8,95) руб./грамм; на палладий - 5470,42 (+48,07) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
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Ключевые слова: Россия, ЦБ, Драгметаллы, Котировки
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11 декабря 2020 года 16:36
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.11 декабря 2020 года 16:30
В течение ближайшей недели с 12 по 18 декабря ожидаются выплаты купонных доходов по 4 выпускам еврооблигаций
В течение ближайшей недели с 12 по 18 декабря ожидаются выплаты купонных доходов по 4 выпускам еврооблигаций. Дата Эмитент Выпуск Размер выплат Размер выплат на... читать дальше
.11 декабря 2020 года 16:30
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.11 декабря 2020 года 16:30
В течение ближайшей недели с 12 по 18 декабря ожидаются погашения по 27 выпускам облигаций. Дата Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего ... читать дальше
.11 декабря 2020 года 16:29
Российские страховщики жизни увеличили сбор премий на 4% за 9 месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 299,7 млрд рублей, по данным статистики ЦБ. Прирост сборов был обеспечен поступлениями по договорам накопительного страхования жизни... читать дальше
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Положительное сальдо внешней торговли РФ, определенное по методологии платежного баланса, в январе-октябре 2020 года снизилось на 46,2%, или в 1,9 раза, и составило $73,930 млрд по сравнению с $137,442 млрд за аналогичный период 2019 года, сообщается в информации ЦБ... читать дальше
.11 декабря 2020 года 16:15
Индекс Мосбиржи нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 4,11 пункта (0,126%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3254,2 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3278,13 (+0,61%) пункта,... читать дальше
.11 декабря 2020 года 16:09
"Эксперт РА" присвоило бондам Свердловской области объемом до 3 млрд руб. ожидаемый рейтинг "ruAA- (EXP)"
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило ожидаемый кредитный рейтинг "ruAA- (EXP)" запланированному выпуску облигаций Свердловской области номинальным объемом 10 млрд рублей (серия 34011), говорится в пресс-релизе агентства. "По данному выпуску не предусмотрены... читать дальше
.11 декабря 2020 года 16:03
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску 2-летних облигаций Сбербанка (MOEX: SBER) России серии 001Р-SBER18 на 25 млрд рублей кредитный рейтинг "AAА(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства. Эмиссия является старшим необеспеченным долгом... читать дальше
.11 декабря 2020 года 16:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 16:00 мск составил 72,52/74,21 руб.
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 72,52/74,21 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 24 коп., Cредний курс продажи...
.11 декабря 2020 года 15:56
Минпромторг РФ объясняет рост цен на подсолнечное масло и сахар "банальной жадностью" участников рынка, не видит объективных причин для роста цен на внутреннем рынке как на эти продукты, так и на ряд других позиций, заявил замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов в... читать дальше
.11 декабря 2020 года 15:53
Государственный девелопер Казахстана 18 декабря проведет сбор заявок на дебютные бонды объемом 2,5 млрд рублей
ООО "СККН Финанс", эмитент облигаций АО "Фонд недвижимости Самрук-Казына", планирует 18 декабря с 11:00 МСК до 15:00 МСК провести сбор заявок инвесторов на приобретение облигаций сроком обращения 1 год 9 месяцев объемом до 2,5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на... читать дальше
.11 декабря 2020 года 15:48
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.11 декабря 2020 года 15:40
Минпромторг РФ посоветовал ритейлу и регионам снизить концентрацию покупателей в магазинах в предпраздничный период
Минпромторг России подготовил для ритейлеров и региональных властей рекомендации по снижению концентрации покупателей в магазинах в предновогодний период повышенного спроса. "Интерфакс" ознакомился с копией документа, датированного 9 декабря. В Минпромторге подтвердили его... читать дальше
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Equinor заключила соглашение с "Роснефтью", которое увеличивает присутствие норвежской компании в проектах на суше в России. В рамках соглашения Equinor приобретает 49% ООО "КрасГеоНац", которое владеет двенадцатью лицензиями на разведку и добычу на участках в Восточной... читать дальше
.11 декабря 2020 года 15:30
В понедельник, 14 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $33,05 млн
В понедельник, 14 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $33,05 млн. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на... читать дальше
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