Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 3059,5 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 1246,12 млрд руб.

11 декабря. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 11 декабря составили по Российской Федерации 3059,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2873,8 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 3045,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2879,2 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 11 декабря составили 1246,12 млрд руб. против 1244,29727 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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