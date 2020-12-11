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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
Fitch улучшило оценку снижения мирового ВВП и экономики России
Fitch уменьшило прогноз снижения мировой экономики в 2020 году до 3,7% с 4,4%, прогнозировавшихся в сентябре. Агентство также улучшило оценку динамики ВВП России на текущий год
 
За год число злостных неплательщиков в РФ выросло на 22%
В России по итогам 10 месяцев этого года рассмотрено 11,7 млн дел о взыскании задолженности с физлиц в пользу кредитных организаций. Годом ранее их было 9,6 млн, сообщили "Известиям" в Федеральной службе судебных приставов (ФССП). Таким образом, за...
 
Бизнес готовит ответ по ценам на продукты
Возмущение президента Владимира Путина ростом цен на продукты может иметь масштабные последствия. Производители продуктов питания и торговые сети могут на следующей неделе подписать соглашение, договорившись о сдерживании цен, пишет "Коммерсантъ",...
 
Среди "возрастных" россиян растет безразличие к будущему
В российском обществе в качестве стратегии адаптации на рост экономической неопределенности чаще стало проявляться желание смены места жительства, готовность учиться, чтобы сохранить работу — и рост безразличия к будущему в возрастных слоях...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
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11 декабря 2020 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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11 декабря. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
10:00 Изменение потребительских цен в Германии Ноябрь 2020
12:00 Квартальные данные о безработице в Италии III квартал 2020
12:00 Промышленное производство в Италии Октябрь 2020
16:30 Изменение цен производителей в США Ноябрь 2020
18:00 Предварительный индекс доверия потребителей (Университет Мичигана) Декабрь 2020

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
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НОВОСТИ
11 декабря 2020 года 16:36
ГПБ завершил размещение бондов на 15 млрд рублей
азпромбанк (ГПБ) полностью разместил 10-летние облигации с 3-летней офертой серии 001Р-19Р объемом 15 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации.

Сбор заявок на выпуск прошел 8 декабря.

Ставка 1-го купона установлена на уровне 5,9% годовых, ей...    читать дальше
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11 декабря 2020 года 16:30
В течение ближайшей недели с 12 по 18 декабря ожидаются выплаты купонных доходов по 4 выпускам еврооблигаций
В течение ближайшей недели с 12 по 18 декабря ожидаются выплаты купонных доходов по 4 выпускам еврооблигаций.

Дата

Эмитент

Выпуск

Размер выплат

Размер выплат на...    читать дальше
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11 декабря 2020 года 16:30
В течение ближайшей недели с 12 по 18 декабря ожидаются выплаты купонных доходов по 130 выпускам облигаций
В течение ближайшей недели с 12 по 18 декабря ожидаются выплаты купонных доходов по 130 выпускам облигаций.

Дата

Эмитент

Выпуск

Размер выплат

Размер выплат на...    читать дальше
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11 декабря 2020 года 16:30
В течение ближайшей недели с 12 по 18 декабря ожидаются погашения по 27 выпускам облигаций
В течение ближайшей недели с 12 по 18 декабря ожидаются погашения по 27 выпускам облигаций.

Дата

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

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11 декабря 2020 года 16:29
Российские страховщики жизни в январе-сентябре увеличили сбор премий на 4% - ЦБ РФ
Российские страховщики жизни увеличили сбор премий на 4% за 9 месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 299,7 млрд рублей, по данным статистики ЦБ.

Прирост сборов был обеспечен поступлениями по договорам накопительного страхования жизни...    читать дальше
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11 декабря 2020 года 16:21
Профицит внешней торговли РФ в январе-октябре упал в 1,9 раза - ЦБ
Положительное сальдо внешней торговли РФ, определенное по методологии платежного баланса, в январе-октябре 2020 года снизилось на 46,2%, или в 1,9 раза, и составило $73,930 млрд по сравнению с $137,442 млрд за аналогичный период 2019 года, сообщается в информации ЦБ...    читать дальше
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11 декабря 2020 года 16:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 16:00 мск 11 декабря снижается
Индекс Мосбиржи нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 4,11 пункта (0,126%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3254,2 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3278,13 (+0,61%) пункта,...    читать дальше
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11 декабря 2020 года 16:09
"Эксперт РА" присвоило бондам Свердловской области объемом до 3 млрд руб. ожидаемый рейтинг "ruAA- (EXP)"
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило ожидаемый кредитный рейтинг "ruAA- (EXP)" запланированному выпуску облигаций Свердловской области номинальным объемом 10 млрд рублей (серия 34011), говорится в пресс-релизе агентства.

"По данному выпуску не предусмотрены...    читать дальше
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11 декабря 2020 года 16:03
АКРА присвоило бондам Сбербанка на 25 млрд рублей рейтинг "AAA(RU)"
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску 2-летних облигаций Сбербанка (MOEX: SBER) России серии 001Р-SBER18 на 25 млрд рублей кредитный рейтинг "AAА(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства.

Эмиссия является старшим необеспеченным долгом...    читать дальше
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11 декабря 2020 года 16:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 16:00 мск составил 72,52/74,21 руб.
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 72,52/74,21 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 24 коп., Cредний курс продажи...
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11 декабря 2020 года 15:56
Минпромторг не видит объективных причин для роста цен на подсолнечное масло и сахар
Минпромторг РФ объясняет рост цен на подсолнечное масло и сахар "банальной жадностью" участников рынка, не видит объективных причин для роста цен на внутреннем рынке как на эти продукты, так и на ряд других позиций, заявил замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов в...    читать дальше
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11 декабря 2020 года 15:53
Государственный девелопер Казахстана 18 декабря проведет сбор заявок на дебютные бонды объемом 2,5 млрд рублей
ООО "СККН Финанс", эмитент облигаций АО "Фонд недвижимости Самрук-Казына", планирует 18 декабря с 11:00 МСК до 15:00 МСК провести сбор заявок инвесторов на приобретение облигаций сроком обращения 1 год 9 месяцев объемом до 2,5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на...    читать дальше
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11 декабря 2020 года 15:48
Британские банки смогут возобновить выплату дивидендов
Управление пруденциального контроля Банка Англии (Prudential Regulation Authority, PRA) разрешило банкам возобновить выплату дивидендов, приостановленную в конце марта на фоне вспышки коронавируса. В PRA отметили, что "продление чрезвычайных и предупредительных мер, принятых в...    читать дальше
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11 декабря 2020 года 15:40
Минпромторг РФ посоветовал ритейлу и регионам снизить концентрацию покупателей в магазинах в предпраздничный период
Минпромторг России подготовил для ритейлеров и региональных властей рекомендации по снижению концентрации покупателей в магазинах в предновогодний период повышенного спроса. "Интерфакс" ознакомился с копией документа, датированного 9 декабря. В Минпромторге подтвердили его...    читать дальше
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11 декабря 2020 года 15:31
"Роснефть" продает Equinor за $550 млн долю в проектах по добыче в Восточной Сибири
Equinor заключила соглашение с "Роснефтью", которое увеличивает присутствие норвежской компании в проектах на суше в России.

В рамках соглашения Equinor приобретает 49% ООО "КрасГеоНац", которое владеет двенадцатью лицензиями на разведку и добычу на участках в Восточной...    читать дальше
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11 декабря 2020 года 15:30
В понедельник, 14 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $33,05 млн
В понедельник, 14 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $33,05 млн.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на...    читать дальше
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