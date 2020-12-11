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азпромбанк (ГПБ) полностью разместил 10-летние облигации с 3-летней офертой серии 001Р-19Р объемом 15 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Сбор заявок на выпуск прошел 8 декабря. Сбор заявок на выпуск прошел 8 декабря. Ставка 1-го купона установлена на уровне 5,9% годовых, ей... Ставка 1-го купона установлена на уровне 5,9% годовых, ей... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 12 по 18 декабря ожидаются выплаты купонных доходов по 4 выпускам еврооблигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат Размер выплат Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 12 по 18 декабря ожидаются выплаты купонных доходов по 130 выпускам облигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат Размер выплат Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 12 по 18 декабря ожидаются погашения по 27 выпускам облигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего ... ... читать дальше

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Российские страховщики жизни увеличили сбор премий на 4% за 9 месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 299,7 млрд рублей, по данным статистики ЦБ. Прирост сборов был обеспечен поступлениями по договорам накопительного страхования жизни... Прирост сборов был обеспечен поступлениями по договорам накопительного страхования жизни... читать дальше

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Положительное сальдо внешней торговли РФ, определенное по методологии платежного баланса, в январе-октябре 2020 года снизилось на 46,2%, или в 1,9 раза, и составило $73,930 млрд по сравнению с $137,442 млрд за аналогичный период 2019 года, сообщается в информации ЦБ... читать дальше

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Индекс Мосбиржи нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 4,11 пункта (0,126%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3254,2 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3278,13 (+0,61%) пункта,... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило ожидаемый кредитный рейтинг "ruAA- (EXP)" запланированному выпуску облигаций Свердловской области номинальным объемом 10 млрд рублей (серия 34011), говорится в пресс-релизе агентства. "По данному выпуску не предусмотрены... "По данному выпуску не предусмотрены... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску 2-летних облигаций Сбербанка (MOEX: SBER) России серии 001Р-SBER18 на 25 млрд рублей кредитный рейтинг "AAА(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства. Эмиссия является старшим необеспеченным долгом... Эмиссия является старшим необеспеченным долгом... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 72,52/74,21 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 24 коп., Cредний курс продажи...

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Минпромторг РФ объясняет рост цен на подсолнечное масло и сахар "банальной жадностью" участников рынка, не видит объективных причин для роста цен на внутреннем рынке как на эти продукты, так и на ряд других позиций, заявил замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов в... читать дальше

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ООО "СККН Финанс", эмитент облигаций АО "Фонд недвижимости Самрук-Казына", планирует 18 декабря с 11:00 МСК до 15:00 МСК провести сбор заявок инвесторов на приобретение облигаций сроком обращения 1 год 9 месяцев объемом до 2,5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на... читать дальше

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Управление пруденциального контроля Банка Англии (Prudential Regulation Authority, PRA) разрешило банкам возобновить выплату дивидендов, приостановленную в конце марта на фоне вспышки коронавируса. В PRA отметили, что "продление чрезвычайных и предупредительных мер, принятых в... читать дальше

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Минпромторг России подготовил для ритейлеров и региональных властей рекомендации по снижению концентрации покупателей в магазинах в предновогодний период повышенного спроса. "Интерфакс" ознакомился с копией документа, датированного 9 декабря. В Минпромторге подтвердили его... читать дальше

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Equinor заключила соглашение с "Роснефтью", которое увеличивает присутствие норвежской компании в проектах на суше в России. В рамках соглашения Equinor приобретает 49% ООО "КрасГеоНац", которое владеет двенадцатью лицензиями на разведку и добычу на участках в Восточной... В рамках соглашения Equinor приобретает 49% ООО "КрасГеоНац", которое владеет двенадцатью лицензиями на разведку и добычу на участках в Восточной... читать дальше

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В понедельник, 14 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $33,05 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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