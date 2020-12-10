Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 88,9544 руб.

10 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 289 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 88,9544 руб.

Минимальный курс евро составил 88,7 руб., максимальный - 89,335 руб. Было заключено 4189 сделок. Объем торгов составил 15347,74 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 88,8375 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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