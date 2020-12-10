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Главная  /  Все новости  /  Учетные цены Банка России на драгметаллы с 11 декабря
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Fitch улучшило оценку снижения мирового ВВП и экономики России
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10 декабря 2020 года 15:02

Учетные цены Банка России на драгметаллы с 11 декабря

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10 декабря. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 11 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4346,88 (-36,35) руб./грамм; на серебро - 57,08 (-0,6) руб./грамм; на платину - 2393,61 (-24,5) руб./грамм; на палладий - 5422,35 (-17,22) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Драгметаллы,  Котировки

 
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НОВОСТИ
10 декабря 2020 года 17:06
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Курс евро в четверг повышается в паре с долларом США и иеной после того, как Европейский центральный банк (ЕЦБ) огласил итоги своего декабрьского заседания.

ЕЦБ по итогам заседания в четверг продлил срок действия экстренной программы выкупа активов Pandemic Emergency...    читать дальше
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10 декабря 2020 года 16:52
Заявки на пособие по безработице в США на прошлой неделе выросли на 137 тыс.
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Все они...    читать дальше
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10 декабря 2020 года 16:46
ЕЦБ отмечает сохранение высокого уровня неопределенности, в том числе в отношении динамики развития пандемии
Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) принял решение провести четыре дополнительных раунда размещения средств в рамках программы экстренного выделения банкам нецелевых долгосрочных кредитов в условиях пандемии коронавируса (pandemic emergency longer-term...    читать дальше
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10 декабря 2020 года 16:45
РЖД полностью разместили бессрочные бонды на 10 млрд рублей
ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) завершило размещение выпуска бессрочных облигаций серии 001Б-07 объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок на выпуск прошел 4 декабря за один час без премаркетинга.

Ставка 1-го купона установлена...    читать дальше
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10 декабря 2020 года 16:32
ЦБ Узбекистана сохранил ставку на уровне 14% годовых
Центральный банка Узбекистана сохранил основную ставку на уровне 14% годовых, где она находится с сентября 2020 года.

"Данное решение принято в целях сохранения эффекта от смягчения денежно-кредитной политики в 2020 году, а также поддержания умеренно-жестких...    читать дальше
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10 декабря 2020 года 16:19
Продажи группой "Черкизово" свинины в ноябре сократились на 5%, куриного мяса - выросли на 5%
Группа "Черкизово" в ноябре 2020 года увеличила продажи куриного мяса на 5% по сравнению с показателем за ноябрь 2019 года, до 60,94 тыс. тонн. Средняя цена реализации этой продукции выросла на 3%, до 111,41 рубля за килограмм (по сравнению с октябрем - на 1%), говорится в...    читать дальше
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10 декабря 2020 года 16:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 16:00 мск 10 декабря растет
Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 10,41 пункта (0,324%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3222,07 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3230,36 (+0,58%) пункта,...    читать дальше
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10 декабря 2020 года 16:08
ЕЦБ продлил срок действия программы выкупа активов и увеличил ее объем на 500 млрд евро
Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам заседания в четверг продлил срок действия экстренной программы выкупа активов Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) на девять месяцев и увеличил ее объем на 500 млрд евро, до 1,85 трлн евро.

Центробанк продолжит выкуп...    читать дальше
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10 декабря 2020 года 16:07
РСХБ проведет 11 декабря сбор заявок на краткосрочные облигации объемом 10 млрд рублей
Россельхозбанк (РСХБ) планирует 11 декабря с 11:00 МСК до 15:00 МСК провести сбор заявок на краткосрочные облигации серии БO-005K-P объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации.

Организатором банк выступит самостоятельно.

Срок обращения...    читать дальше
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10 декабря 2020 года 16:03
Международные резервы РФ за неделю выросли на $4,5 млрд
Международные резервы России на 4 декабря составили $587,7 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 27 ноября международные резервы равнялись $583,2 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $4,5 млрд, или на 0,8%. Как говорится в сообщении ЦБ, показатель...    читать дальше
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10 декабря 2020 года 16:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 16:00 мск составил 72,87/74,57 руб.
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 72,87/74,57 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 35 коп., Cредний курс продажи...
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10 декабря 2020 года 15:50
По итогам этого года рост мировых продаж полупроводников составит 5,1%, в 2021 г. - 8,4%
Мировые продажи полупроводников по итогам 2020 года увеличатся на 5,1%, а в следующем году темпы роста еще больше ускорятся, прогнозирует отраслевая организация World Semiconductor Trade Statistics (WSTS).

В текущем году в мире будут проданы чипы на сумму свыше $433,1...    читать дальше
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10 декабря 2020 года 15:46
"РЕСО-Лизинг" 17 декабря проведет сбор заявок на бонды объемом 5 млрд рублей
ООО "РЕСО-Лизинг" планирует провести 17 декабря сбор заявок на 3-летние облигации объемом 5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентир ставки 1-го купона - 7,00-7,10% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 7,12-7,23%...    читать дальше
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10 декабря 2020 года 15:41
Медведев предлагает дистанционно оформлять банковские карты пенсионерам
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев попросит главу Центробанка Эльвиру Набиуллину рекомендовать коммерческим банкам проработать вопрос дистанционного оформления и бесплатной доставки банковских карт для пенсионеров.

"Такую рекомендацию Центральный банк может...    читать дальше
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10 декабря 2020 года 15:32
Украинский ЦБ в очередной раз сохранил учетную ставку на уровне 6%
Правление Национального банка Украины (НБУ) в четвертый раз с июня этого года сохранило учетную ставку на уровне 6%.

Как говорится в сообщении центробанка на сайте, НБУ ожидает вхождения инфляции, увеличившейся до 3,8% по итогам ноября, в целевой коридор 5% +/- 1 п.п....    читать дальше
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