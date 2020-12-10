ЦБ РФ установил курс евро с 11 декабря в размере 89,133 руб.

10 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 11 декабря, составляет 89,133 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 19,12 коп.

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Курс евро в четверг повышается в паре с долларом США и иеной после того, как Европейский центральный банк (ЕЦБ) огласил итоги своего декабрьского заседания. ЕЦБ по итогам заседания в четверг продлил срок действия экстренной программы выкупа активов Pandemic Emergency... ЕЦБ по итогам заседания в четверг продлил срок действия экстренной программы выкупа активов Pandemic Emergency... читать дальше

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Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе выросло на 137 тыс., до 853 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США. Как отмечает Trading Economics, число новых заявок стало максимальным с середины сентября на... Как отмечает Trading Economics, число новых заявок стало максимальным с середины сентября на... читать дальше

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Банк России зарегистрировал три выпуска бессрочных облигаций РЖД серий 001Б-08, 001Б-09 и 001Б-10, говорится в сообщении регулятора. Выпускам присвоены регистрационные номера 4-08-65045-D-001P, 4-09-65045-D-001P и 4-10-65045-D-001P соответственно. Выпускам присвоены регистрационные номера 4-08-65045-D-001P, 4-09-65045-D-001P и 4-10-65045-D-001P соответственно. Все они... Все они... читать дальше

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Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) принял решение провести четыре дополнительных раунда размещения средств в рамках программы экстренного выделения банкам нецелевых долгосрочных кредитов в условиях пандемии коронавируса (pandemic emergency longer-term... читать дальше

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ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) завершило размещение выпуска бессрочных облигаций серии 001Б-07 объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на выпуск прошел 4 декабря за один час без премаркетинга. Сбор заявок на выпуск прошел 4 декабря за один час без премаркетинга. Ставка 1-го купона установлена... Ставка 1-го купона установлена... читать дальше

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Центральный банка Узбекистана сохранил основную ставку на уровне 14% годовых, где она находится с сентября 2020 года. "Данное решение принято в целях сохранения эффекта от смягчения денежно-кредитной политики в 2020 году, а также поддержания умеренно-жестких... "Данное решение принято в целях сохранения эффекта от смягчения денежно-кредитной политики в 2020 году, а также поддержания умеренно-жестких... читать дальше

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Группа "Черкизово" в ноябре 2020 года увеличила продажи куриного мяса на 5% по сравнению с показателем за ноябрь 2019 года, до 60,94 тыс. тонн. Средняя цена реализации этой продукции выросла на 3%, до 111,41 рубля за килограмм (по сравнению с октябрем - на 1%), говорится в... читать дальше

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Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 10,41 пункта (0,324%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3222,07 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3230,36 (+0,58%) пункта,... читать дальше

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Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам заседания в четверг продлил срок действия экстренной программы выкупа активов Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) на девять месяцев и увеличил ее объем на 500 млрд евро, до 1,85 трлн евро. Центробанк продолжит выкуп... Центробанк продолжит выкуп... читать дальше

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Россельхозбанк (РСХБ) планирует 11 декабря с 11:00 МСК до 15:00 МСК провести сбор заявок на краткосрочные облигации серии БO-005K-P объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Организатором банк выступит самостоятельно. Организатором банк выступит самостоятельно. Срок обращения... Срок обращения... читать дальше

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Международные резервы России на 4 декабря составили $587,7 млрд, сообщил Банк России. По состоянию на 27 ноября международные резервы равнялись $583,2 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $4,5 млрд, или на 0,8%. Как говорится в сообщении ЦБ, показатель... По состоянию на 27 ноября международные резервы равнялись $583,2 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $4,5 млрд, или на 0,8%. Как говорится в сообщении ЦБ, показатель... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 72,87/74,57 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 35 коп., Cредний курс продажи...

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Мировые продажи полупроводников по итогам 2020 года увеличатся на 5,1%, а в следующем году темпы роста еще больше ускорятся, прогнозирует отраслевая организация World Semiconductor Trade Statistics (WSTS). В текущем году в мире будут проданы чипы на сумму свыше $433,1... В текущем году в мире будут проданы чипы на сумму свыше $433,1... читать дальше

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ООО "РЕСО-Лизинг" планирует провести 17 декабря сбор заявок на 3-летние облигации объемом 5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентир ставки 1-го купона - 7,00-7,10% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 7,12-7,23%... Ориентир ставки 1-го купона - 7,00-7,10% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 7,12-7,23%... читать дальше

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Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев попросит главу Центробанка Эльвиру Набиуллину рекомендовать коммерческим банкам проработать вопрос дистанционного оформления и бесплатной доставки банковских карт для пенсионеров. "Такую рекомендацию Центральный банк может... "Такую рекомендацию Центральный банк может... читать дальше

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Правление Национального банка Украины (НБУ) в четвертый раз с июня этого года сохранило учетную ставку на уровне 6%. Как говорится в сообщении центробанка на сайте, НБУ ожидает вхождения инфляции, увеличившейся до 3,8% по итогам ноября, в целевой коридор 5% +/- 1 п.п.... Как говорится в сообщении центробанка на сайте, НБУ ожидает вхождения инфляции, увеличившейся до 3,8% по итогам ноября, в целевой коридор 5% +/- 1 п.п.... читать дальше

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