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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 104,2 млрд руб.
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10 декабря 2020 года 11:11
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 104,2 млрд руб.
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10 декабря. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 10 декабря по данным на начало операционного дня снизилось до 104,2 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 1879,1 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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10 декабря 2020 года 17:06
Курс евро в четверг повышается в паре с долларом США и иеной после того, как Европейский центральный банк (ЕЦБ) огласил итоги своего декабрьского заседания. ЕЦБ по итогам заседания в четверг продлил срок действия экстренной программы выкупа активов Pandemic Emergency... читать дальше
.10 декабря 2020 года 16:52
Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе выросло на 137 тыс., до 853 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США. Как отмечает Trading Economics, число новых заявок стало максимальным с середины сентября на... читать дальше
.10 декабря 2020 года 16:48
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.10 декабря 2020 года 16:46
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.10 декабря 2020 года 16:45
ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) завершило размещение выпуска бессрочных облигаций серии 001Б-07 объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на выпуск прошел 4 декабря за один час без премаркетинга. Ставка 1-го купона установлена... читать дальше
.10 декабря 2020 года 16:32
Центральный банка Узбекистана сохранил основную ставку на уровне 14% годовых, где она находится с сентября 2020 года. "Данное решение принято в целях сохранения эффекта от смягчения денежно-кредитной политики в 2020 году, а также поддержания умеренно-жестких... читать дальше
.10 декабря 2020 года 16:19
Группа "Черкизово" в ноябре 2020 года увеличила продажи куриного мяса на 5% по сравнению с показателем за ноябрь 2019 года, до 60,94 тыс. тонн. Средняя цена реализации этой продукции выросла на 3%, до 111,41 рубля за килограмм (по сравнению с октябрем - на 1%), говорится в... читать дальше
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Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 10,41 пункта (0,324%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3222,07 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3230,36 (+0,58%) пункта,... читать дальше
.10 декабря 2020 года 16:08
Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам заседания в четверг продлил срок действия экстренной программы выкупа активов Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) на девять месяцев и увеличил ее объем на 500 млрд евро, до 1,85 трлн евро. Центробанк продолжит выкуп... читать дальше
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Россельхозбанк (РСХБ) планирует 11 декабря с 11:00 МСК до 15:00 МСК провести сбор заявок на краткосрочные облигации серии БO-005K-P объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Организатором банк выступит самостоятельно. Срок обращения... читать дальше
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.10 декабря 2020 года 16:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 16:00 мск составил 72,87/74,57 руб.
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 72,87/74,57 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 35 коп., Cредний курс продажи...
.10 декабря 2020 года 15:50
Мировые продажи полупроводников по итогам 2020 года увеличатся на 5,1%, а в следующем году темпы роста еще больше ускорятся, прогнозирует отраслевая организация World Semiconductor Trade Statistics (WSTS). В текущем году в мире будут проданы чипы на сумму свыше $433,1... читать дальше
.10 декабря 2020 года 15:46
ООО "РЕСО-Лизинг" планирует провести 17 декабря сбор заявок на 3-летние облигации объемом 5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентир ставки 1-го купона - 7,00-7,10% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 7,12-7,23%... читать дальше
.10 декабря 2020 года 15:41
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев попросит главу Центробанка Эльвиру Набиуллину рекомендовать коммерческим банкам проработать вопрос дистанционного оформления и бесплатной доставки банковских карт для пенсионеров. "Такую рекомендацию Центральный банк может... читать дальше
.10 декабря 2020 года 15:32
Правление Национального банка Украины (НБУ) в четвертый раз с июня этого года сохранило учетную ставку на уровне 6%. Как говорится в сообщении центробанка на сайте, НБУ ожидает вхождения инфляции, увеличившейся до 3,8% по итогам ноября, в целевой коридор 5% +/- 1 п.п.... читать дальше
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