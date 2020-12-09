Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,2765 руб.

9 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 121 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,2765 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,2298 руб., максимальный - 11,3379 руб. Было заключено 332 сделки. Объем торгов составил 890,77 млн руб., что на 55% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,3045 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.