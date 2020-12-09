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Главная / Все новости / Запасы нефти в США выросли за период с 27 ноября по 4 декабря на 15189 тыс. баррелей, бензина - выросли на 4221 тыс. баррелей
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09 декабря 2020 года 18:32
Запасы нефти в США выросли за период с 27 ноября по 4 декабря на 15189 тыс. баррелей, бензина - выросли на 4221 тыс. баррелей
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9 декабря. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 15189 тыс. баррелей - до 503,231 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 4221 тыс. баррелей и составили 237,859 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg. Коммерческие запасы дистиллятов поднялись на 5222 тыс. баррелей, достигнув 151,092 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали уменьшения запасов нефти на 1035 тыс. баррелей, роста запасов бензина на 2000 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 900 тыс. баррелей. Это автоматическое сообщение.
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.09 декабря 2020 года 19:15
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Развитие рынка корпоративных бондов сдерживает неопределенность в отношении внешних факторов, а не рост заимствований Минфина - ЦБ
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