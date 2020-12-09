Запасы нефти в США выросли за период с 27 ноября по 4 декабря на 15189 тыс. баррелей, бензина - выросли на 4221 тыс. баррелей

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали уменьшения запасов нефти на 1035 тыс. баррелей, роста запасов бензина на 2000 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 900 тыс. баррелей.

Товарные запасы бензина повысились на 4221 тыс. баррелей и составили 237,859 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg.

9 декабря. FINMARKET.RU - Коммерческиенефти вна прошлой неделе выросли на 15189 тыс. баррелей - до 503,231 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США.

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"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала выпуск облигаций 1-й серии ООО "СККН Финанс" и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-01-00577-R. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-01-00577-R. У компании нет облигаций в... У компании нет облигаций в... читать дальше

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"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала 3-летние облигации ООО "Совкомбанк лизинг" (прежнее название ООО "Соллерс-финанс") серии БО-П03 объемом 1 млрд рублей и включила их во второй уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен... Выпуску присвоен... читать дальше

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"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала 5-летний выпуск облигаций ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) серии БО-П04 объемом 5 млрд рублей и включила его в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен регистрационный номер... Выпуску присвоен регистрационный номер... читать дальше

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Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 32,05 пункта (1,008%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3211,66 пункта. Индекс РТС корректируется вниз после роста. По состоянию на... Индекс РТС корректируется вниз после роста. По состоянию на... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 50171,147 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 348,689 млрд руб., или на...

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ООО "Хэдхантер" (рекрутинговый сервис HeadHunter (MOEX: HHRU)) установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии 001P-01R объемом 4 млрд рублей на уровне 6,45% годовых, говорится в сообщении компании. Ставке соответствует доходность к погашению 6,61% годовых. Купоны... Ставке соответствует доходность к погашению 6,61% годовых. Купоны... читать дальше

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"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала программу облигаций ООО "ЛайфСтрим" серии 001P объемом до 10 млрд рублей включительно, говорится в сообщении биржи. Программе присвоен регистрационный номер 4-00573-R-001P-02E. Программе присвоен регистрационный номер 4-00573-R-001P-02E. Срок действия программы - 10... Срок действия программы - 10... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1335 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,5064 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 121 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,2765 руб. Минимальный курс юаня составил 11,2298 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 11,2298 руб., максимальный -... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1628 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,0762 руб. Минимальный курс евро составил 88,7375 руб.,... Минимальный курс евро составил 88,7375 руб.,... читать дальше

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Одновременное действие дезинфляционных и проинфляционных факторов в ближайшее время продолжится, говорится в бюллетене "О чем говорят тренды", подготовленном департаментом исследований и прогнозирования ЦБ РФ. Эксперты считают, что влияние на ценовую динамику... Эксперты считают, что влияние на ценовую динамику... читать дальше

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Потребительские цены в РФ за неделю с 1 по 7 декабря2020 г. повысились на 0,2%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). На предыдущей неделе (с 24 по 30 ноября) инфляция составила 0,1%. На предыдущей неделе (с 24 по 30 ноября) инфляция составила 0,1%. С начала декабря инфляция составила 0,2%, с начала года -... С начала декабря инфляция составила 0,2%, с начала года -... читать дальше

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Российский рынок акций, начавший торги в мажоре, и завершил среду на позитиве. Европейские фондовые рынки весь день демонстрировали хороший рост. Европейские фондовые рынки весь день демонстрировали хороший рост. Азиатские фондовые индексы в основном выросли в среду, исключение составил китайский индикатор Shanghai Composite,... Азиатские фондовые индексы в основном выросли в среду, исключение составил китайский индикатор Shanghai Composite,... читать дальше

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Неопределенность в отношении внешних факторов, которые также порождают различные сценарии реализации денежно-кредитной политики (ДКП) на среднесрочном горизонте, повышает вероятность более высокой волатильности стоимости активов, что негативно сказывается на относительной... читать дальше

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ВВП РФ в ноябре 2020 года, по оперативным данным, показал околонулевую динамику к октябрю, говорится в бюллетене "О чем говорят тренды", подготовленном департаментом исследований и прогнозирования ЦБ РФ. "Судя по оперативным данным, в ноябре российская экономика... "Судя по оперативным данным, в ноябре российская экономика... читать дальше

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