Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 73,4282 руб.

9 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 269 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,4282 руб.

Минимальный курс доллара США составил 73,16 руб., максимальный - 73,82 руб. Было заключено 15036 сделок. Объем торгов составил 45592,92 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 73,785 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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