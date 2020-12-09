ЦБ РФ установил курс евро с 10 декабря в размере 88,9418 руб.

9 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 10 декабря, составляет 88,9418 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 26,26 коп.

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"ДОМ.РФ Ипотечный агент" (ранее "Фабрика ИЦБ") установил ставку 1-го купона ипотечных облигаций с поручительством АО "ДОМ.РФ" объемом 16 млрд 540,117 млн рублей на уровне 6,00% годовых, говорится в сообщении компании. Ставке соответствует доходность к погашению в размере... Ставке соответствует доходность к погашению в размере... читать дальше

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В ноябре отток золота из ETF (exchange traded funds - биржевые инвестиционные фонды) составил 107,1 тонны на $6,8 млрд, подсчитал World Gold Council (WGC). Это первый отток золота из ETF за последние 12 месяцев, к тому же один из самых внушительных в истории (отток на... Это первый отток золота из ETF за последние 12 месяцев, к тому же один из самых внушительных в истории (отток на... читать дальше

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Банк России из-за того, что инфляция в РФ длительное время находилась на высоком уровне, больше внимания уделяет проинфляционным рискам, хотя его целью остается приведение индекса к цели в 4% в случае его отклонения как вверх, так и вниз. "Цель по инфляции симметрична,... "Цель по инфляции симметрична,... читать дальше

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ПАО "ТГК-1" (MOEX: TGKA) определило ставку 19-го купона облигаций 3-й серии в размере 4,5% годовых, говорится в сообщении энергетической компании. Компания разместила 3-й выпуск облигаций на 2 млрд рублей в декабре 2011 года. По итогам закрытия книги заявок эмитент... Компания разместила 3-й выпуск облигаций на 2 млрд рублей в декабре 2011 года. По итогам закрытия книги заявок эмитент... читать дальше

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ООО "Совкомбанк лизинг" (прежнее название ООО "Соллерс-финанс") установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии БО-П03 объемом 1 млрд рублей на уровне 6,5% годовых, говорится в сообщении эмитента. Сбор заявок на выпуск проходил 9 декабря с 11:00 МСК до 15:00... Сбор заявок на выпуск проходил 9 декабря с 11:00 МСК до 15:00... читать дальше

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зпромбанк (MOEX: GZPR) установил ставку 1-го купона 10-летних бондов с 3-летней офертой серии 001Р-19Р объемом 15 млрд рублей на уровне 5,9% годовых, говорится в сообщении банка. Ставке соответствует доходность к оферте в размере 5,99% годовых. Ставке соответствует доходность к оферте в размере 5,99% годовых. Первоначально... Первоначально... читать дальше

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Президент России Владимир Путин призвал правительство своевременно применять инструменты сдерживания роста цен на продукты питания. И этими инструментами надо своевременно пользоваться в условиях текущего удорожания базовых продуктов. "Все инструменты сдерживания цен... "Все инструменты сдерживания цен... читать дальше

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ФПК "Гарант-инвест" полностью разместила 2-летние серии 002Р-01 объемом 800 млн рублей, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на выпуск прошел 20 ноября. Сбор заявок на выпуск прошел 20 ноября. Ставка 1-го купона установлена на уровне 10,5% годовых, ей соответствует доходность к погашению в... Ставка 1-го купона установлена на уровне 10,5% годовых, ей соответствует доходность к погашению в... читать дальше

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В ноябре число действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире увеличилось впервые за 3 месяца, свидетельствуют данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes. В среднем в минувшем месяце в мире работало 1074 установок против 1016 в октябре. При этом... В среднем в минувшем месяце в мире работало 1074 установок против 1016 в октябре. При этом... читать дальше

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После открытия торгов в среду американские фондовые индексы Dow Jones и S&P 500 достигли рекордных внутридневных максимумов на фоне надежд на скорое принятие в США новых экономических стимулов и одобрение применения вакцины от коронавируса. Индекс Dow Jones Industrial... Индекс Dow Jones Industrial... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной и национальной валюте АО "Почта России" на уровне "ВВВ". Прогноз рейтингов - "стабильный", говорится в сообщении агентства. Прогноз рейтингов - "стабильный", говорится в сообщении агентства. Краткосрочный РДЭ в... Краткосрочный РДЭ в... читать дальше

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Рост цен на базовые продукты питания нельзя списать на пандемию, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам. "Рост на базовые продукты питания - это пандемией не объяснишь, при чем тут пандемия", - сказал Путин. "Рост на базовые продукты питания - это пандемией не объяснишь, при чем тут пандемия", - сказал Путин. "Вот министр... "Вот министр... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 269 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,4282 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,16 руб.,... Минимальный курс доллара США составил 73,16 руб.,... читать дальше

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Министерство финансов Белоруссии формирует проект республиканского бюджета на 2021 год с дефицитом около 3% ВВП, сообщила замминистра финансов страны Елена Печень. "Бюджет следующего года планируется с дефицитом. По предварительным оценкам, он не превысит 3% ВВП", -... "Бюджет следующего года планируется с дефицитом. По предварительным оценкам, он не превысит 3% ВВП", -... читать дальше

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Президент России Владимир Путин заявил в среду в ходе совещании по экономическим вопросам, что безработица в РФ выросла и составляет 6,3%. "Рынок труда испытывает определенную нагрузку. У нас подросла безработица: было 4,7-4,8%, стало 6,8%. Сейчас поменьше уже: 6,3%.... "Рынок труда испытывает определенную нагрузку. У нас подросла безработица: было 4,7-4,8%, стало 6,8%. Сейчас поменьше уже: 6,3%.... читать дальше

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Россия за 10 месяцев этого года увеличила производство томатов на 18,6%. Как считает директор Плодоовощного союза Михаил Глушков, введенные за последнее время Россельхознадзором запреты на их импорт, прежде всего из Азербайджана, не окажут существенного влияние на ситуацию на... читать дальше

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