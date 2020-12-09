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Международное рейтинговое агентство Moody's считает стабильными перспективы глобального нефтегазового сектора в 2021 году. "Повышение цен на нефть в 2021 году будет незначительным, и это приведет к ограничению капиталовложений добывающими компаниями, что негативно... "Повышение цен на нефть в 2021 году будет незначительным, и это приведет к ограничению капиталовложений добывающими компаниями, что негативно... читать дальше

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Минэнерго США немного снизило прогноз добычи нефти в стране в 2020 г. с 11,4 млн б/с до 11,3 млн б/с, следует из ежемесячного отчета управления энергетической информации Минэнерго США (EIA). По оценкам EIA, добыча нефти в США в ноябре составила 11,2 млн б/с по сравнению... По оценкам EIA, добыча нефти в США в ноябре составила 11,2 млн б/с по сравнению... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 9 декабря составили по Российской Федерации 1065,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 939,3 млрд руб. На... На... читать дальше

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Минэкономразвития РФ подготовило пакет предложений, которые должны обеспечить рост инвестиций в основной капитал не менее чем на 70% к 2030 году по сравнению с показателем 2020 года (это задача является одной из национальных целей). Соответствующий перечень мер... Соответствующий перечень мер... читать дальше

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Британский регулятор энергетического рынка Ofgem одобрил выделение компаниям 30 млрд фунтов стерлингов ($40 млрд) на модернизацию энергетической инфраструктуры в 2021-2026 гг. для перехода к более экологически чистой и надежной энергосистеме. Регулятор во вторник... Регулятор во вторник... читать дальше

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Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно растут в среду за исключением китайского индикатора, который снижается на фоне статданных. Индексы укрепляются вслед за американским фондовым рынком, который вырос по итогам торгов во вторник,... Индексы укрепляются вслед за американским фондовым рынком, который вырос по итогам торгов во вторник,... читать дальше

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Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в ноябре 2020 года снизились на 0,5% в годовом выражении после повышения на 0,5% в октябре, свидетельствуют данные Государственного статистического управления КНР. Эксперты прогнозировали нулевую инфляцию. Дефляция в КНР была отмечена... читать дальше

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Минэкономразвития РФ предлагает ввести регрессивную шкалу налогообложения дивидендов для физических лиц, инвестирующих свои средства в акции или доли компаний на длительный срок. Такая инициатива содержится в письме первого замминистра Минэкономразвития Андрея Иванова... Такая инициатива содержится в письме первого замминистра Минэкономразвития Андрея Иванова... читать дальше

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декабря. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 10 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-3-558 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше

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Цены на нефть опускаются в среду, трейдеры пытаются найти баланс между краткосрочными рисками, связанными с продолжающимся ростом заболеваемости COVID-19 в мире, и надеждами на новые стимулы, а также внедрение вакцин от коронавируса. "Для рынка очень важно, чтобы... "Для рынка очень важно, чтобы... читать дальше

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Число выявленных заражений COVID-19 в мире на 09:00 среды достигло 68 млн 223 тыс. 713 случаев, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 1 млн 556 тыс. 817 человек,... читать дальше

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Задолженность китайских домохозяйств в первом полугодии 2020 года выросла на $380 млрд - это самый резкий скачок в мире, свидетельствуют данные Банка международных расчетов (BIS). Для сравнения: увеличение задолженности американских домохозяйств за этот период было почти в 4... читать дальше

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Минэнерго США повысило прогноз цены нефти Brent на 2021 год до $49 за баррель, следует из ежемесячного отчета управления энергетической информации Минэнерго США (EIA). Месяц назад EIA прогнозировал среднюю цену Brent на уровне $47 за баррель. EIA отмечает, что спотовые... EIA отмечает, что спотовые... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $0,00 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ...

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 22 выпускам облигаций на общую сумму 20116,90 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 333278,27 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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