09 декабря 2020 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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9 декабря. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:00
|Баланс счета текущих операций Германии
|Октябрь 2020
|10:00
|Внешнеторговый баланс Германии
|Октябрь 2020
|18:00
|Запасы на оптовых складах США
|Октябрь 2020
|18:00
|Процентная ставка Банка Канады
|Декабрь 2020
|18:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 28 ноября по 04 декабря
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09 декабря 2020 года 09:42
Международное рейтинговое агентство Moody's считает стабильными перспективы глобального нефтегазового сектора в 2021 году.
"Повышение цен на нефть в 2021 году будет незначительным, и это приведет к ограничению капиталовложений добывающими компаниями, что негативно... читать дальше
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09 декабря 2020 года 09:36
Минэнерго США немного снизило прогноз добычи нефти в стране в 2020 г. с 11,4 млн б/с до 11,3 млн б/с, следует из ежемесячного отчета управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).
По оценкам EIA, добыча нефти в США в ноябре составила 11,2 млн б/с по сравнению... читать дальше
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09 декабря 2020 года 09:31
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 9 декабря составили по Российской Федерации 1065,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 939,3 млрд руб.
На... читать дальше
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09 декабря 2020 года 09:28
Минэкономразвития РФ подготовило пакет предложений, которые должны обеспечить рост инвестиций в основной капитал не менее чем на 70% к 2030 году по сравнению с показателем 2020 года (это задача является одной из национальных целей).
Соответствующий перечень мер... читать дальше
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09 декабря 2020 года 09:21
Британский регулятор энергетического рынка Ofgem одобрил выделение компаниям 30 млрд фунтов стерлингов ($40 млрд) на модернизацию энергетической инфраструктуры в 2021-2026 гг. для перехода к более экологически чистой и надежной энергосистеме.
Регулятор во вторник... читать дальше
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09 декабря 2020 года 09:14
Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно растут в среду за исключением китайского индикатора, который снижается на фоне статданных.
Индексы укрепляются вслед за американским фондовым рынком, который вырос по итогам торгов во вторник,... читать дальше
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09 декабря 2020 года 09:12
Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в ноябре 2020 года снизились на 0,5% в годовом выражении после повышения на 0,5% в октябре, свидетельствуют данные Государственного статистического управления КНР. Эксперты прогнозировали нулевую инфляцию. Дефляция в КНР была отмечена... читать дальше
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09 декабря 2020 года 09:05
Минэкономразвития РФ предлагает ввести регрессивную шкалу налогообложения дивидендов для физических лиц, инвестирующих свои средства в акции или доли компаний на длительный срок.
Такая инициатива содержится в письме первого замминистра Минэкономразвития Андрея Иванова... читать дальше
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09 декабря 2020 года 09:04
декабря. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 10 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-3-558 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше
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09 декабря 2020 года 08:57
Цены на нефть опускаются в среду, трейдеры пытаются найти баланс между краткосрочными рисками, связанными с продолжающимся ростом заболеваемости COVID-19 в мире, и надеждами на новые стимулы, а также внедрение вакцин от коронавируса.
"Для рынка очень важно, чтобы... читать дальше
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09 декабря 2020 года 08:48
Число выявленных заражений COVID-19 в мире на 09:00 среды достигло 68 млн 223 тыс. 713 случаев, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 1 млн 556 тыс. 817 человек,... читать дальше
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09 декабря 2020 года 08:38
Задолженность китайских домохозяйств в первом полугодии 2020 года выросла на $380 млрд - это самый резкий скачок в мире, свидетельствуют данные Банка международных расчетов (BIS). Для сравнения: увеличение задолженности американских домохозяйств за этот период было почти в 4... читать дальше
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09 декабря 2020 года 08:31
Минэнерго США повысило прогноз цены нефти Brent на 2021 год до $49 за баррель, следует из ежемесячного отчета управления энергетической информации Минэнерго США (EIA). Месяц назад EIA прогнозировал среднюю цену Brent на уровне $47 за баррель.
EIA отмечает, что спотовые... читать дальше
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09 декабря 2020 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $0,00 млн.
Эмитент
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Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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09 декабря 2020 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 22 выпускам облигаций на общую сумму 20116,90 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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09 декабря 2020 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 333278,27 млн руб.
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Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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