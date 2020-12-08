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Главная  /  Все новости  /  Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,2887 руб.
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08 декабря 2020 года 19:15

Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,2887 руб.

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8 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 800 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,2887 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,212 руб., максимальный - 11,3215 руб. Было заключено 1054 сделки. Объем торгов составил 7173,15 млн руб., что на 275% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,2545 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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