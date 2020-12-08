Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 73,404 руб.

8 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 7936 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,404 руб.

Минимальный курс доллара США составил 73,04 руб., максимальный - 73,88 руб. Было заключено 19311 сделок. Объем торгов составил 53567,67 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 73,2125 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.