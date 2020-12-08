ЦБ РФ установил курс евро с 9 декабря в размере 89,2044 руб.

8 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 9 декабря, составляет 89,2044 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 76,51 коп.

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"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала пять выпусков облигаций Россельхозбанка серий БO-01-002P, БO-06-002P, БO-10-002P, БO-15-002P, БO-01D-002P и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в сообщениях биржи. Выпуску БO-01-002P присвоен... Выпуску БO-01-002P присвоен... читать дальше

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"Ренессанс кредит" установил ставку 1-го купона 5-летних облигаций серии БО-04 с офертой через 3 года объемом не более 2 млрд рублей на уровне 8,45% годовых, говорится в сообщении банка. Ставке соответствует доходность к оферте 8,63% годовых. Ставке соответствует доходность к оферте 8,63% годовых. Сбор заявок... Сбор заявок... читать дальше

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Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 15,47 пункта (0,484%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3179,61 пункта. Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По... Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По... читать дальше

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"Автодор" установила ставку 1-го купона 5-летних облигаций БО-003P-01 объемом 14 млрд рублей на уровне 6,75% годовых, говорится в сообщении компании. Ставке соответствует доходность к погашению 6,86% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению 6,86% годовых. Изначальный ориентир ставки 1-го купона был... Изначальный ориентир ставки 1-го купона был... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 49822,457 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 173,535 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 6298 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,3691 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 7081 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 88,9175 руб. Минимальный курс евро составил 88,56 руб.,... Минимальный курс евро составил 88,56 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 800 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,2887 руб. Минимальный курс юаня составил 11,212 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 11,212 руб., максимальный -... читать дальше

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Уровень российского госдолга остается невысоким даже после увеличения заимствований для покрытия дефицита на фоне пандемии, сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в интервью Bloomberg TV. "Я думаю, что уровень госдолга низкий, даже после роста госдолга в этом... "Я думаю, что уровень госдолга низкий, даже после роста госдолга в этом... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в минусе на фоне ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры из-за роста числа заражений коронавирусом COVID-19 и введения новых локдаунов в ряде стран мира. Индекс МосБиржи на фоне укрепления рубля просел ниже 3180 пунктов. Сегодня в... Сегодня в... читать дальше

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Российские аквафермы за 9 месяцев этого года произвели 238 тыс. тонн продукции, что на 18% больше, чем годом ранее, сообщает Росрыболовство. Наибольшее число хозяйств - 67% - выращивает карповых, 10% - лососевых, по 4% - беспозвоночных и осетровых, 15% - прочих... читать дальше

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Российские туркомпании нуждаются в новых мерах государственной поддержки, так как следующий год может оказаться для них намного сложнее текущего из-за продолжающейся пандемии коронавируса, считает исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. По ее... читать дальше

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Нефтяные цены продолжают снижаться в ходе торгов во вторник, несмотря на позитивные новости о процессе одобрения одной из вакцин от коронавируса в США и начале вакцинации в Великобритании. Управление по санитарному надзору США (FDA) выпустило заключение о наличии всех... Управление по санитарному надзору США (FDA) выпустило заключение о наличии всех... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску 5-летних облигаций ГК "Автодор" серии БО-003P-01 объемом 14 млрд рублей ожидаемый кредитный рейтинг AA(RU), говорится в пресс-релизе агентства. "Эмиссия является старшим необеспеченным долгом... "Эмиссия является старшим необеспеченным долгом... читать дальше

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"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала программу облигаций ОАО "Асфальтобетонный завод N1" (ОАО "АБЗ-1") серии 001P объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении биржи. Программе присвоен регистрационный номер 4-01671-D-001P-02E. Программе присвоен регистрационный номер 4-01671-D-001P-02E. Программа бессрочная,... Программа бессрочная,... читать дальше

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Реализация стратегии "Магнитогорского металлургического комбината" на 2015-2025 гг. позволит дополнительно нарастить EBITDA компании на $1 млрд, сообщил основной акционер Виктор Рашников в ходе Дня инвестора компании. "Если у нас получится реализовать все проекты, EBITDA к 2025... читать дальше

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