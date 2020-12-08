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Главная  /  Все новости  /  Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,304 руб.
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08 декабря 2020 года 11:00

Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,304 руб.

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8 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 782 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,304 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,28 руб., максимальный - 11,5771 руб. Было заключено 45 сделок. Объем торгов составил 404,32 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,301 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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