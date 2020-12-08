Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2065,7 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2242,57 млрд руб.

8 декабря. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 8 декабря составили по Российской Федерации 2065,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1927,3 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2155,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2011,2 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 8 декабря составили 2242,57 млрд руб. против 2158,5305 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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