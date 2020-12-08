.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2065,7 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2242,57 млрд руб.
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в ноябре ускорилась до 0,7%
В России в ноябре инфляция ускорилась до 0,7% после роста на 0,4% в октябре, сообщил Росстат. Динамика показателя совпала с прогнозами. В годовом выражении инфляция ускорилась до 4,4%
 
АКРА: в 2021 году прибыль банков РФ упадет в 2 раза
В следующем году чистая прибыль российского банковского сектора может снизиться почти вдвое - до 735 млрд рублей с прогнозируемых 1,4 трлн рублей по итогам этого года под влиянием резервов и снижения процентных ставок, говорится в отчете...
 
Адресная поддержка системообразующих компаний будет продлена
Программу адресной поддержки системообразующих компаний продлят на 2021 год. Такое решение было принято на совещании у первого вице-премьера Андрея Белоусова, рассказали "Известия" два источника, близкие к кабмину. А список отраслей, признанных...
 
Налог на движимое имущество планируется вернуть
Правительство планирует вернуть налог на движимое имущество, который был отменен с 1 января 2019 г.сообщают "Ведомости". Его отмена принесла больше вреда, чем пользы, соглашаются эксперты. О том, что равительство планирует восстановить налог на...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
.

08 декабря 2020 года 09:53

Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2065,7 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2242,57 млрд руб.

 0
8 декабря. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 8 декабря составили по Российской Федерации 2065,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1927,3 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2155,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2011,2 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 8 декабря составили 2242,57 млрд руб. против 2158,5305 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
 
.
Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Кредиты,  Остатки

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
08 декабря 2020 года 10:36
НРД зарегистрировал программу коммерческих бондов "ВТБ сырьевые товары финанс" на 200 млрд рублей
ациональный расчетный депозитарий (НРД) зарегистрировал программу коммерческих облигаций ООО "ВТБ сырьевые товары финанс" объемом до 200 млрд рублей включительно, говорится в сообщении на сайте НРД.

Программе присвоен регистрационный номер 4-00022-L-001P-00С.

В...    читать дальше
.
08 декабря 2020 года 10:29
Правительство дополнительно выделило 10 млрд руб. на поддержание региональных бюджетов
Правительство выделило дополнительные 10 млрд рублей на поддержание региональных бюджетов, сообщает пресс-служба кабинета министров.

Соответствующее распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на сайте правительства.

Данные средства будут...    читать дальше
.
08 декабря 2020 года 10:20
Доллар и евро торгуются на "Московской бирже" вблизи уровней закрытия вчерашней сессии
В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" составил 73,6446 руб.

По отношению к последней сделке в понедельник доллар почти не изменился. К курсу, установленному Банком России на сегодня,...    читать дальше
.
08 декабря 2020 года 10:20
За первые пять минут торгов курс доллара США понизился до 73,6446 руб.
На 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 3543 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 73,6446...    читать дальше
.
08 декабря 2020 года 10:20
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 10:05 мск 8 декабря снижается
По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи понизился на 12,01 пункта (0,376%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3183,07 пункта.

По состоянию на 10:05 мск индекс РТС понизился на 10,4 пункта (0,76%) по сравнению с закрытием предыдущего...    читать дальше
.
08 декабря 2020 года 10:13
ЦБ зарегистрировал программу облигации ООО "Измеритель Финанс" на 3,5 млрд руб. и выпуск облигаций серии 001P-01
Банк России зарегистрировал программу облигаций ООО "Измеритель Финанс" серии 001P объемом 3,5 млрд рублей и выпуск облигаций серии 001P-01, говорится в сообщениях эмитента.

Программе присвоен регистрационный номер 4-00521-R-001P.

Программа бессрочная,...    читать дальше
.
08 декабря 2020 года 10:12
Мосбиржа зарегистрировала выпуск облигаций ФПК "Гарант-инвест"
"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала облигации АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-инвест" серии 002Р-02 и включила их в третий уровень котировального списка, сообщается на сайте биржи.

Выпуску присвоен регистрационный номер...    читать дальше
.
08 декабря 2020 года 10:12
Mail.ru Group, РФПИ и РКИФ инвестируют в "Учи.ру"
Mail.ru Group, РФПИ и РКИФ инвестируют в образовательный онлайн-сервис "Учи.ру", говорится в сообщении компаний.

Согласно сообщению Mail.ru, интернет-компания приобретает 25% сервиса за 3,75 млрд рублей с возможностью доведения доли до контрольной через опцион. Первый...    читать дальше
.
08 декабря 2020 года 10:11
Мосбиржа зарегистрировала выпуск бондов ГК "Автодор" на 14 млрд рублей
"Московская биржа" зарегистрировала 5-летние облигации ГК "Автодор" серии БО-003P-01 объемом 14 млрд рублей и включила их во второй уровень котировального списка, сообщается на сайте биржи.

Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-01-00011-T-003P.

Как...    читать дальше
.
08 декабря 2020 года 10:08
Мосбиржа зарегистрировала выпуск "зеленых" облигаций банка "Центр-инвест"
"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала годовые "зеленые" облигации банка "Центр-инвест" серии БО-001Р-07 и включила их в третий уровень котировального списка, а также в сегмент "зеленых" облигаций сектора устойчивого развития, сообщается на сайте...    читать дальше
.
08 декабря 2020 года 10:07
Мосбиржа зарегистрировала программу облигаций ООО ПК "СМАК" на 400 млн рублей
Московская биржа" зарегистрировала программу облигаций ООО "Производственная компания Смак" (Новосибирск) серии 001P объемом до 400 млн рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, сообщается на сайте биржи.

Программе присвоен регистрационный...    читать дальше
.
08 декабря 2020 года 10:05
Российский фондовый рынок начал торги в красной зоне
Сегодняшние торги фондовый рынок России начал в красной зоне на фоне ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры из-за роста числа заражений коронавирусом COVID-19 и введения новых локдаунов в ряде стран мира

Европейские индексы в основном снизились, британский...    читать дальше
.
08 декабря 2020 года 10:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 10:00 мск составил 72,33/75,31 руб.
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 72,33/75,31 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 10 коп., Cредний курс продажи...
.
08 декабря 2020 года 09:55
Цены на подсолнечник и масло в РФ обновили рекорды
Цены на подсолнечник и подсолнечное масло на российском рынке продолжили укрепляться. На прошлой неделе средние цены на масло выросли на 1,65 тыс. рублей, до 88,5 тыс. рублей за тонну (с НДС), на подсолнечник - на 875 рублей, до 39,9 тыс. рублей за тонну, следует из...    читать дальше
.
08 декабря 2020 года 09:53
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2065,7 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2242,57 млрд руб.
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 8 декабря составили по Российской Федерации 2065,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1927,3 млрд руб.

На...    читать дальше
.
08 декабря 2020 года 09:47
Компании освободят от уплаты пени при просрочке авансирования экологических платежей за 3-й квартал
Правительство внесло в Госдуму законопроект, который освобождает компании и ИП от уплаты пени при просрочке авансовых платежей за негативное воздействие на окружающую среду за 3-й квартал 2020 г. Начисленные пени можно как вернуть, так и зачесть в счет будущих...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.