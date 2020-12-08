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ациональный расчетный депозитарий (НРД) зарегистрировал программу коммерческих облигаций ООО "ВТБ сырьевые товары финанс" объемом до 200 млрд рублей включительно, говорится в сообщении на сайте НРД. Программе присвоен регистрационный номер 4-00022-L-001P-00С. Программе присвоен регистрационный номер 4-00022-L-001P-00С. В... В... читать дальше

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Правительство выделило дополнительные 10 млрд рублей на поддержание региональных бюджетов, сообщает пресс-служба кабинета министров. Соответствующее распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на сайте правительства. Соответствующее распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на сайте правительства. Данные средства будут... Данные средства будут... читать дальше

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В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" составил 73,6446 руб. По отношению к последней сделке в понедельник доллар почти не изменился. К курсу, установленному Банком России на сегодня,... По отношению к последней сделке в понедельник доллар почти не изменился. К курсу, установленному Банком России на сегодня,... читать дальше

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На 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 3543 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 73,6446... читать дальше

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По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи понизился на 12,01 пункта (0,376%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3183,07 пункта. По состоянию на 10:05 мск индекс РТС понизился на 10,4 пункта (0,76%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:05 мск индекс РТС понизился на 10,4 пункта (0,76%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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Банк России зарегистрировал программу облигаций ООО "Измеритель Финанс" серии 001P объемом 3,5 млрд рублей и выпуск облигаций серии 001P-01, говорится в сообщениях эмитента. Программе присвоен регистрационный номер 4-00521-R-001P. Программе присвоен регистрационный номер 4-00521-R-001P. Программа бессрочная,... Программа бессрочная,... читать дальше

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"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала облигации АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-инвест" серии 002Р-02 и включила их в третий уровень котировального списка, сообщается на сайте биржи. Выпуску присвоен регистрационный номер... Выпуску присвоен регистрационный номер... читать дальше

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Mail.ru Group, РФПИ и РКИФ инвестируют в образовательный онлайн-сервис "Учи.ру", говорится в сообщении компаний. Согласно сообщению Mail.ru, интернет-компания приобретает 25% сервиса за 3,75 млрд рублей с возможностью доведения доли до контрольной через опцион. Первый... Согласно сообщению Mail.ru, интернет-компания приобретает 25% сервиса за 3,75 млрд рублей с возможностью доведения доли до контрольной через опцион. Первый... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала 5-летние облигации ГК "Автодор" серии БО-003P-01 объемом 14 млрд рублей и включила их во второй уровень котировального списка, сообщается на сайте биржи. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-01-00011-T-003P. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-01-00011-T-003P. Как... Как... читать дальше

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"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала годовые "зеленые" облигации банка "Центр-инвест" серии БО-001Р-07 и включила их в третий уровень котировального списка, а также в сегмент "зеленых" облигаций сектора устойчивого развития, сообщается на сайте... читать дальше

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Московская биржа" зарегистрировала программу облигаций ООО "Производственная компания Смак" (Новосибирск) серии 001P объемом до 400 млн рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, сообщается на сайте биржи. Программе присвоен регистрационный... Программе присвоен регистрационный... читать дальше

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Сегодняшние торги фондовый рынок России начал в красной зоне на фоне ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры из-за роста числа заражений коронавирусом COVID-19 и введения новых локдаунов в ряде стран мира Европейские индексы в основном снизились, британский... Европейские индексы в основном снизились, британский... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 72,33/75,31 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 10 коп., Cредний курс продажи...

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Цены на подсолнечник и подсолнечное масло на российском рынке продолжили укрепляться. На прошлой неделе средние цены на масло выросли на 1,65 тыс. рублей, до 88,5 тыс. рублей за тонну (с НДС), на подсолнечник - на 875 рублей, до 39,9 тыс. рублей за тонну, следует из... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 8 декабря составили по Российской Федерации 2065,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1927,3 млрд руб. На... На... читать дальше

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Правительство внесло в Госдуму законопроект, который освобождает компании и ИП от уплаты пени при просрочке авансовых платежей за негативное воздействие на окружающую среду за 3-й квартал 2020 г. Начисленные пени можно как вернуть, так и зачесть в счет будущих... читать дальше

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