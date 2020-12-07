Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,3691 руб.

7 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 160 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,3691 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,2635 руб., максимальный - 11,4027 руб. Было заключено 992 сделки. Объем торгов составил 5748,4 млн руб., что на 235% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,27 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.