Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 74,2102 руб.

7 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 45 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,2102 руб.

Минимальный курс доллара США составил 73,5625 руб., максимальный - 74,5075 руб. Было заключено 19773 сделки. Объем торгов составил 61801,05 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 73,575 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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