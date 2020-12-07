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07 декабря 2020 года 15:15

Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 89,9462 руб.

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7 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3630 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,9462 руб.

Минимальный курс евро составил 89,8325 руб., максимальный - 90,15 руб. Было заключено 4240 сделок. Объем торгов составил 13457,84 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 89,9725 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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