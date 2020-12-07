Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,3832 руб.

7 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 174 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,3832 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,3601 руб., максимальный - 11,4049 руб. Было заключено 34 сделки. Объем торгов составил 393,54 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,375 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.