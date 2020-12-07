Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2155,6 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2158,53 млрд руб.

7 декабря. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 7 декабря составили по Российской Федерации 2155,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2011,2 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2265,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2120,2 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 7 декабря составили 2158,53 млрд руб. против 2154,68535 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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