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Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги эмитента Veles Capital LLC ("Велес капитал") на уровне "ВВ-/В". Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз - "стабильный". Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз - "стабильный". Аналитики S&P GR... Аналитики S&P GR... читать дальше

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Российский рынок акций завершил торги ростом индексов Мосбиржи и РТС на 0,33-0,76% на фоне отсутствия единого вектора движения на мировых площадках. Многие глобальные рынки отступали на фоне последних новостей о взаимоотношениях США и КНР и неоднозначной китайской... читать дальше

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Доля премий, обеспеченных российским страховщикам при участии страховых посредников, может достигнуть 75% от всех сборов к концу 2020 года, прогнозируют в Ассоциации профессиональных страховых брокеров (АПСБ). Согласно прогнозу АПСБ, "общие сборы страховщиков по итогам... Согласно прогнозу АПСБ, "общие сборы страховщиков по итогам... читать дальше

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что Петербург близок к полному локдауну. "Для Петербурга наступило время, когда совсем немного отделяет нас от полного локдауна. Борьба с эпидемией - это взаимная ответственность. Давайте воспользуемся шансом и будем... "Для Петербурга наступило время, когда совсем немного отделяет нас от полного локдауна. Борьба с эпидемией - это взаимная ответственность. Давайте воспользуемся шансом и будем... читать дальше

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Снижение цены на нефть эталонных марок в понедельник усилилось на фоне ужесточения локдаунов в некоторых странах. Власти Баварии в воскресенье объявили об ужесточении карантинных мер в регионе до начала января. Тем временем в Калифорнии в ночь с воскресенья на... Власти Баварии в воскресенье объявили об ужесточении карантинных мер в регионе до начала января. Тем временем в Калифорнии в ночь с воскресенья на... читать дальше

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Объем портфеля однородных розничных ссуд, предоставленных российскими банками физлицам, в октябре вырос на рекордные 367,7 млрд рублей, или на 1,9%, до 19 трлн 548,3 млрд рублей, следует из информации на сайте ЦБ РФ. Банки в августе, сентябре и октябре обновляли рекорды... Банки в августе, сентябре и октябре обновляли рекорды... читать дальше

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Великобритания исключает любое продление переходного периода или продолжение переговоров по Brexit с Евросоюзом в следующем году, заявил в понедельник представитель премьера Великобритании Бориса Джонсона. "На данный момент у нас, явно, наличествует дефицит времени. Мы... "На данный момент у нас, явно, наличествует дефицит времени. Мы... читать дальше

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Американские фондовые индексы не демонстрируют единой динамики в понедельник, после того как четыре основных индикатора по итогам предыдущих торгов обновили рекордные максимумы. Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:46 мск понедельника опустился на 119,64... Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:46 мск понедельника опустился на 119,64... читать дальше

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Комитет Госдумы по бюджету и налогам на заседании в понедельник одобрил поправки в Бюджетный кодекс (БК), по которым правительство РФ и в 2021 году сможет выдавать государственные кредиты иностранным государствам без внесения изменений в соответствующую... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service повысило базовую оценку кредитоспособности (BCA) ПАО "РусГидро" до "bаa3" с "ba1". Как сообщается в пресс-релизе агентства, рейтинг эмитента "РусГидро" и рейтинг приоритетного необеспеченного долга,... Как сообщается в пресс-релизе агентства, рейтинг эмитента "РусГидро" и рейтинг приоритетного необеспеченного долга,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 45 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,2102 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,5625 руб.,... Минимальный курс доллара США составил 73,5625 руб.,... читать дальше

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Спрос на сталь в РФ в 2021 году может увеличиться на 4-6% на фоне роста объемов строительства благодаря господдержке, реализации инфраструктурных инвестпроектов, а также постепенного восстановления автомобильной промышленности, говорится в обзоре Fitch. В среднесрочной... В среднесрочной... читать дальше

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Греческий туризм вернется в нормальное русло во второй половине 2021 года, сообщил министр туризма страны Харис Теохарис. "Следующий год будет трудным из-за потерянных первых месяцев с одной стороны и жесткой конкуренции, которая начнется после появления вакцины от... "Следующий год будет трудным из-за потерянных первых месяцев с одной стороны и жесткой конкуренции, которая начнется после появления вакцины от... читать дальше

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ООО "ПО "Уральский оптико-механический завод имени Э.С. Яламова" (УОМЗ) 8 декабря с 11:00 до 14:00 МСК проведет сбор заявок на 3-летние облигации серии БО-П02, говорится в сообщении компании. Основные параметры выпуска пока не раскрываются. Основные параметры выпуска пока не раскрываются. Минимальная сумма... Минимальная сумма... читать дальше

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ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) установило ставку 25-32-го купонов биржевых облигаций серии БО-03 в размере 6,83% годовых, говорится в сообщении компании. Бумаги объемом 1,5 млрд рублей были размещены в декабре 2014 года. Десятилетние бонды... Бумаги объемом 1,5 млрд рублей были размещены в декабре 2014 года. Десятилетние бонды... читать дальше

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ООО "Бэлти-Гранд" установило ставку 1-го купона облигаций серии БО-П03 на 200 млн рублей на уровне 12% годовых, говорится в сообщении компании. Размещение выпуска эмитент начнет 10 декабря. Размещение выпуска эмитент начнет 10 декабря. Срок обращения выпуска - 5 лет. Срок обращения выпуска - 5 лет. По выпуску предусмотрена... По выпуску предусмотрена... читать дальше

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