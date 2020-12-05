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05 декабря 2020 года 17:56
Минздрав зарегистрировал предельную отпускную цену на вакцину "Спутник V": 2 тыс. руб. за два компонента
Зарегистрирована предельная цена на вакцину "Спутник V", она составляет около 2 000 рублей за два компонента, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов. "Минздрав России зарегистрировал предельную отпускную цену производителя на вакцину для профилактики новой... читать дальше
.05 декабря 2020 года 17:02
Власти Великобритании исходят из того, что шансы на заключение с ЕС соглашения об отношениях после Brexit максимум в 50%, сообщает The Guardian со ссылкой на источники в британском правительстве. "Источники в британском правительстве оценивают шансы на соглашение по Brexit... читать дальше
.05 декабря 2020 года 16:09
Происходящее в Арктике и на северных территориях представляет для России особый интерес, в том числе речь о добыче полезных ископаемых, следующее десятилетие страна будет "прирастать" этими регионами, заявил президент РФ Владимир Путин. "Все, что происходит на северах, все это... читать дальше
.05 декабря 2020 года 14:43
За одиннадцать месяцев темп роста ВВП Туркменистана увеличился на 5,8%, сообщил вице-премьер по финансовым вопросам Гадыргельды Мушшиков на заседании правительства в минувшую пятницу, отмечается в субботнем номере газеты "Нейтральный Туркменистан". Мушшиков отметил, что за... читать дальше
.05 декабря 2020 года 14:19
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил порядок уведомления граждан о персональных пособиях и льготах, сообщила в субботу пресс-служба правительства. "Уже в этом году граждане начнут получать уведомления о положенных им социальных выплатах, пособиях и льготах. Порядок такого... читать дальше
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Правительство РФ продлило до конца года особый порядок авансирования поликлиник и больниц, работающих по системе ОМС
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении особого порядка авансирования поликлиник и больниц, сообщила в субботу пресс-служба правительства РФ. "Больницы и поликлиники, работающие по системе обязательного медицинского страхования (ОМС), продолжат... читать дальше
.05 декабря 2020 года 12:59
Германский производитель энергетического оборудования Siemens Energy AG и производитель премиальных автомобилей Porsche запускают пилотный проект производства синтетического климатически нейтрального топлива (e-топлива) в Чили. В пресс-релизе компаний отмечается, что к... читать дальше
.05 декабря 2020 года 12:39
Ограничение экспорта подсолнечника позволит стабилизировать цены на масложировом рынке РФ и поддержать перерабатывающие предприятия, считают в Минсельхозе. "Повышенный экспортный спрос и высокие цены на внешних рынках способствуют росту внутренних цен на семена... читать дальше
.05 декабря 2020 года 12:18
Бюро управления земельными ресурсами США (BLM) планирует в январе провести аукцион по продаже прав на добычу нефти и газа в Национальном Арктическом заповеднике на Аляске всего за несколько недель до предполагаемой инаугурации Джо Байдена, который выступал против бурения в... читать дальше
.05 декабря 2020 года 11:53
Показатель совокупных премий российских страховщиков возобновил рост в третьем квартале 2020 года и оказался выше на 9,6% уровня аналогичного периода 2019 года, сообщает ЦБ в обзоре ключевых показателей страховщиков за этот период. Объем премий страховщиков в третьем квартале... читать дальше
.05 декабря 2020 года 11:36
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией вновь обновил максимум и составил 28 тыс. 782 случая, умерли за сутки 508 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу. "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой... читать дальше
.05 декабря 2020 года 11:07
Число выявленных заражений COVID-19 в мире с начала пандемии достигло на 08:00 мск субботы 65 млн 899 тыс. 79 случаев, увеличившись за минувшие сутки на 678 тыс. 513, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. Во всем мире число умерших от связанных с... читать дальше
.05 декабря 2020 года 10:54
Минпромторг предлагает распространить запрет на госзакупку импортной радиоэлектроники на электронику и электрику
Минпромторг РФ предлагает распространить запрет на госзакупку иностранной радиоэлектронной продукции на электронику и электрические товары, следует из проекта правительственного постановления, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов. По замыслу... читать дальше
.05 декабря 2020 года 10:38
Общие премии российских страховщиков за 9 месяцев 2020 года увеличились на 3,1% и составили 1,1 трлн рублей, выплаты выросли на 7,2% - до 464,7 млрд рублей, говорится в сообщении Банка России. Доналоговая прибыль российских страховщиков за 9 месяцев 2020 года... читать дальше
.05 декабря 2020 года 10:24
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Анатолия Чубайса специальным представителем президента Российской Федерации по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сообщила в пятницу вечером пресс-служба... читать дальше
.05 декабря 2020 года 09:53
Минэкономразвития ожидает, что в декабре инфляция в РФ останется примерно не уровне ноября и составит 0,6-0,7% после 0,7% в ноябре, говорится в обзоре министерства "Картина инфляции". Годовая инфляция в РФ по итогам декабря, по прогнозу Минэкономразвития, ускорится до 4,6-4,8% с... читать дальше
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