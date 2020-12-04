Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 22,05 пункта (0,697%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3184,72 пункта. Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45... Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45... читать дальше

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ООО "Бэлти-Гранд" 10 декабря начнет размещение облигаций серии БО-П03 на 200 млн рублей, говорится в сообщении компании. Срок обращения выпуска - 5 лет. Срок обращения выпуска - 5 лет. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 6% от номинала гасится в даты окончания 18-го,... По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 6% от номинала гасится в даты окончания 18-го,... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 49874,829 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 328,317 млрд руб., или на...

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"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала выпуск 3-летних облигаций ООО "Хэдхантер" (рекрутинговый сервис HeadHunter (MOEX: HHRU)) серии 001P-01R объемом не менее 3 млрд рублей и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 6747 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,2076 руб. Минимальный курс евро составил 89,7075 руб.,... Минимальный курс евро составил 89,7075 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 6697 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,1681 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 866 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,3852 руб. Минимальный курс юаня составил 11,325 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 11,325 руб., максимальный -... читать дальше

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ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) установило ставку 1-го купона 5-летнего выпуска облигаций серии БО-П04 объемом 5 млрд рублей на уровне 7,40% годовых, говорится в сообщении компании. Ставке соответствует доходность к погашению 7,54% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению 7,54% годовых. Сбор заявок проходил 4... Сбор заявок проходил 4... читать дальше

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Российский рынок акций, начавший торги в мажоре, завершил пятницу в хорошем плюсе. Европейские фондовые рынки акций весь день демонстрировали повышательный тренд. Европейские фондовые рынки акций весь день демонстрировали повышательный тренд. Азиатские рынки акций завершили торги ростом, исключением стал японский рынок. Азиатские рынки акций завершили торги ростом, исключением стал японский рынок. Котировки... Котировки... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок сократили прирост в ходе торгов в пятницу, однако могут повыситься по итогам пятой недели подряд, отмечает Trading Economics. Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:32 мск составила $49,18 за... Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:32 мск составила $49,18 за... читать дальше

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Глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес считает, что по "Северному потоку 2" можно будет транспортировать не только газ, но и водород. "Благодаря тому, что были использованы специальные материалы, "Северный поток 2" в отличие от более старых... "Благодаря тому, что были использованы специальные материалы, "Северный поток 2" в отличие от более старых... читать дальше

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Россия не возражает против диверсификации поставок газа в Европу за счет проектов в Восточном Средиземноморье, но призывает европейцев не политизировать этот процесс и не поддаваться на ультиматумы и угрозы со стороны США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы не... "Мы не... читать дальше

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В последние недели цены производителей на сахар в РФ начали снижаться, и предпосылок для их роста нет, считает "Центр агроаналитики", подведомственный Минсельхозу. "С учетом высоких переходящих запасов с прошлого сезона дефицита сахара не будет. Потребности внутреннего... "С учетом высоких переходящих запасов с прошлого сезона дефицита сахара не будет. Потребности внутреннего... читать дальше

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Совет директоров АО "Роснано" избрал Сергея Куликова на должность председателя правления УК "Роснано" сроком на 5 лет, говорится в сообщении компании. Решение принято 3 декабря, согласно директиве правительства РФ. Куликов возглавил "Роснано" вместо Анатолия Чубайса и... Куликов возглавил "Роснано" вместо Анатолия Чубайса и... читать дальше

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Американские фондовые индексы повышаются в пятницу на данных по рынку труда и внешней торговле. Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:44 мск поднялся на 112,76 пункта (0,38%) и составил 30082,28 пункта. Standard & Poor's 500 вырос на 15,44 пункта (0,42%) - до 3682,16... Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:44 мск поднялся на 112,76 пункта (0,38%) и составил 30082,28 пункта. Standard & Poor's 500 вырос на 15,44 пункта (0,42%) - до 3682,16... читать дальше

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Глава восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес подверг критике планы США расширить санкции в отношении "Северного потока 2". "Мы не видим правовых оснований для американского санкционного закона, который таким образом нарушает суверенитет ЕС и нацелен на... "Мы не видим правовых оснований для американского санкционного закона, который таким образом нарушает суверенитет ЕС и нацелен на... читать дальше

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