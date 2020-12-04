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Главная  /  Все новости  /  Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 90,2076 руб.
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04 декабря 2020 года 19:15

Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 90,2076 руб.

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4 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 6747 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,2076 руб.

Минимальный курс евро составил 89,7075 руб., максимальный - 90,49 руб. К этому времени было заключено 7778 сделок. Объем торгов составил 33772,09 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 89,7175 руб. за евро.

Московская биржа с 8 января 2013 года продлила время окончания торгов на валютном рынке до 23:50 мск. Для участников торгов сохраняется возможность раннего выхода из торгов: в 17:00 мск или 19:00 мск.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

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