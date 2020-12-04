Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,3852 руб.

4 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 866 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,3852 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,325 руб., максимальный - 11,4085 руб. Было заключено 1157 сделок. Объем торгов составил 6668,98 млн руб., что на 375% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,3418 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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