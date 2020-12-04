Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 74,2188 руб.

4 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 8539 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,2188 руб.

Минимальный курс доллара США составил 73,9275 руб., максимальный - 74,455 руб. Была заключена 19391 сделка. Объем торгов составил 56871,33 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 74,12 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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