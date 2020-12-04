Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю

4 декабря. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 07.12 по 13.12 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

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В последние недели цены производителей на сахар в РФ начали снижаться, и предпосылок для их роста нет, считает "Центр агроаналитики", подведомственный Минсельхозу. "С учетом высоких переходящих запасов с прошлого сезона дефицита сахара не будет. Потребности внутреннего... "С учетом высоких переходящих запасов с прошлого сезона дефицита сахара не будет. Потребности внутреннего... читать дальше

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Совет директоров АО "Роснано" избрал Сергея Куликова на должность председателя правления УК "Роснано" сроком на 5 лет, говорится в сообщении компании. Решение принято 3 декабря, согласно директиве правительства РФ. Куликов возглавил "Роснано" вместо Анатолия Чубайса и... Куликов возглавил "Роснано" вместо Анатолия Чубайса и... читать дальше

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Американские фондовые индексы повышаются в пятницу на данных по рынку труда и внешней торговле. Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:44 мск поднялся на 112,76 пункта (0,38%) и составил 30082,28 пункта. Standard & Poor's 500 вырос на 15,44 пункта (0,42%) - до 3682,16... Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:44 мск поднялся на 112,76 пункта (0,38%) и составил 30082,28 пункта. Standard & Poor's 500 вырос на 15,44 пункта (0,42%) - до 3682,16... читать дальше

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Глава восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес подверг критике планы США расширить санкции в отношении "Северного потока 2". "Мы не видим правовых оснований для американского санкционного закона, который таким образом нарушает суверенитет ЕС и нацелен на... "Мы не видим правовых оснований для американского санкционного закона, который таким образом нарушает суверенитет ЕС и нацелен на... читать дальше

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В октябре дефицит внешнеторгового баланса США составил $63,1 млрд по сравнению с пересмотренным сентябрьским показателем в $62,1 млрд, свидетельствуют данные Минторга страны. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали увеличения отрицательного сальдо... Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали увеличения отрицательного сальдо... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг облигаций Газпромбанка (MOEX: GZPR) (ГПБ) серии 001Р-03Р и 001Р-04Р на уровне "ruАA+", сообщается в пресс-релизе рейтингового агентства. По мнению экспертов агентства, оба выпуска не являются субординированными,... По мнению экспертов агентства, оба выпуска не являются субординированными,... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпускам облигаций АО "МХК "ЕвроХим" кредитный рейтинг "AА-(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства. "Эмиссии являются старшим необеспеченным долгом АО "МХК "ЕвроХим". По причине отсутствия структурной и... "Эмиссии являются старшим необеспеченным долгом АО "МХК "ЕвроХим". По причине отсутствия структурной и... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг банка "Ак Барс" (MOEX: AKBR) (Казань) на уровне "A-(RU)", прогноз - "позитивный", говорится в пресс-релизе агентства. "Кредитный рейтинг ПАО "Ак Барс" банк по-прежнему обусловлен... "Кредитный рейтинг ПАО "Ак Барс" банк по-прежнему обусловлен... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 8539 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,2188 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,9275 руб.,... Минимальный курс доллара США составил 73,9275 руб.,... читать дальше

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В ноябре количество рабочих мест в экономике США увеличилось на 245 тыс., минимальными темпами с мая, свидетельствуют данные Минтруда. Безработица упала до 6,7% по сравнению с 6,9% в октябре. Аналитики в среднем ожидали роста числа рабочих мест в ноябре на 469 тыс. и... Аналитики в среднем ожидали роста числа рабочих мест в ноябре на 469 тыс. и... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 07.12 по 13.12 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

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По итогам текущего года Сбербанк рассчитывает получить свыше 700 млрд рублей чистой прибыли, планирует 50% от нее направить на дивиденды, сообщил президент - председатель правления банка Герман Греф в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. "Мы думаем, что в... "Мы думаем, что в... читать дальше

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Во вторник, 8 декабря, в Италии праздник - Непорочное зачатие Девы Марии. . . Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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ООО "Восточная стивидорная компания" (ВСК, Приморье, входит в группу Global Ports) установило финальный ориентир ставки 1-го купона 5-летних облигаций серии 001Р-01R объемом 5 млрд рублей на уровне 6,55% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом... читать дальше

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ИА "Металлинвест-2" (SPV-компания Металлинвестбанка) 28 декабря досрочно погасит выпуск облигаций с ипотечным покрытием в количестве 2 млн 354 тыс. 187 штук, говорится в сообщении эмитента. Первоначальная номинальная стоимость одной облигации - 1 тыс. рублей. Срок... Первоначальная номинальная стоимость одной облигации - 1 тыс. рублей. Срок... читать дальше

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Европейская комиссия (ЕК) приветствует начало функционирования Трансадриатического газопровода (TAP), заявил официальный представитель ЕК Тим Макфи. "Этот газопровод из региона Каспийского моря усилит конкуренцию. Он диверсифицирует снабжение газом, в первую очередь,... "Этот газопровод из региона Каспийского моря усилит конкуренцию. Он диверсифицирует снабжение газом, в первую очередь,... читать дальше

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