04 декабря 2020 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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4 декабря. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 07.12 по 13.12 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|07.12.2020
|10:00
|Промышленное производство в Германии
|Октябрь 2020
|07.12.2020
|18:00
|Индекс деловой активности IVEY в Канаде
|Ноябрь 2020
|08.12.2020
|10:45
|Внешнеторговый баланс Франции
|Октябрь 2020
|08.12.2020
|13:00
|Изменение ВВП еврозоны
|III квартал 2020
|08.12.2020
|13:00
|Индекс делового доверия к экономике еврозоны института Zew
|Декабрь 2020
|08.12.2020
|13:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Zew
|Декабрь 2020
|08.12.2020
|16:30
|Производительность труда и стоимость рабочий силы в США
|III квартал 2020
|09.12.2020
|10:00
|Баланс счета текущих операций Германии
|Октябрь 2020
|09.12.2020
|10:00
|Внешнеторговый баланс Германии
|Октябрь 2020
|09.12.2020
|18:00
|Запасы на оптовых складах США
|Октябрь 2020
|09.12.2020
|18:00
|Процентная ставка Банка Канады
|Декабрь 2020
|09.12.2020
|18:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 28 ноября по 04 декабря
|10.12.2020
|10:00
|Внешнеторговый баланс Великобритании
|Октябрь 2020
|10.12.2020
|10:00
|Промышленное производство в Великобритании
|Октябрь 2020
|10.12.2020
|10:45
|Промышленное производство во Франции
|Октябрь 2020
|10.12.2020
|15:45
|Процентная ставка ЕЦБ
|Декабрь 2020
|10.12.2020
|16:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 22 по 28 ноября
|10.12.2020
|16:30
|Изменение потребительских цен в США
|Ноябрь 2020
|10.12.2020
|16:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 15 по 21 ноября
|10.12.2020
|22:00
|Бюджет США
|Ноябрь 2020
|11.12.2020
|12:00
|Квартальные данные о безработице в Италии
|III квартал 2020
|11.12.2020
|12:00
|Промышленное производство в Италии
|Октябрь 2020
|11.12.2020
|16:30
|Изменение цен производителей в США
|Ноябрь 2020
|11.12.2020
|18:00
|Предварительный индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|Декабрь 2020
Это автоматическое сообщение.
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04 декабря 2020 года 17:15
В течение ближайшей недели с 07.12 по 13.12 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Дата
Время
Публикация
Период
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