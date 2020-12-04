Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 90,3092 руб.

4 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 7240 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,3092 руб.

Минимальный курс евро составил 89,3925 руб., максимальный - 90,4675 руб. Было заключено 3452 сделки. Объем торгов составил 12729,72 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 90,3275 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.