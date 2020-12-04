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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс евро с 5 декабря в размере 90,2618 руб.
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04 декабря 2020 года 12:26
ЦБ РФ установил курс евро с 5 декабря в размере 90,2618 руб.
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4 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 5 декабря, составляет 90,2618 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 93,28 коп. Это автоматическое сообщение.
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04 декабря 2020 года 13:53
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" понизило рейтинг финансовой надежности страховой компании "Спасские ворота" до уровня ruА-. По рейтингу установлен "развивающийся" прогноз. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruA со "стабильным" прогнозом, говорится в сообщении... читать дальше
.04 декабря 2020 года 13:50
ЭБ установил ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии ПБО-001Р-22 объемом 25 млрд рублей на уровне 5,95% годовых, говорится в сообщении кредитной организации. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 6,04% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 3... читать дальше
.04 декабря 2020 года 13:45
Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона продемонстрировали сегодня рост, исключением стал японский рынок. Настроения инвесторов в целом остаются позитивными на фоне надежды, что в следующем году будут доступны вакцины против COVID-19 от одного или нескольких... читать дальше
.04 декабря 2020 года 13:31
Британский машиностроительный холдинг Rolls-Royce Holdings Plc намерен реструктурировать аэрокосмическое подразделение ITP Aero, чтобы повысить его конкурентоспособность, Кроме того, холдинг намерен подготовить к его потенциальной продаже. Компания сообщила, что... читать дальше
.04 декабря 2020 года 13:16
Налоговые поступления в консолидированный бюджет Якутии от АК "АЛРОСА" и ее "дочек" в 2020 году ожидаются на уровне 28 млрд рублей, по сравнению с прошлым годом снижение составит более 28%, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минфина региона. "Поступления налогов от АК... читать дальше
.04 декабря 2020 года 13:15
Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 15,89 пункта (0,502%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3178,56 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3199,98 (+1,18%) пункта,... читать дальше
.04 декабря 2020 года 13:09
ООО "Недвижимость пенсионного фонда" приняло решение 8 декабря досрочно погасить 34,2 тыс. облигаций 1-й серии, выкупленных ранее в рамках оферты, говорится в сообщении компании. Облигации приобретались по цене 64% от номинала. Компания разместила 20-летний... читать дальше
.04 декабря 2020 года 13:09
Более 8,6 млн кв.м недвижимости различного назначения построили в Москве с начала 2020 года - это уже больше годового плана, сообщила пресс-служба столичного стройкомплекса. "С начала года построено свыше 8,6 млн кв.м недвижимости, что даже несколько превышает... читать дальше
.04 декабря 2020 года 13:05
Средний курс продажи наличного доллара США в банках Москвы достиг минимального значения за месяц и составляет 75,362 руб.
Минимальное значение за месяц (с 4 ноября по 4 декабря) - 75,362 руб. за доллар, максимальное значение - 79,38 руб. за доллар, средний курс продажи за месяц снизился на 3,73 руб. Это автоматическое сообщение.
.04 декабря 2020 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 89,62/91,35 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 21 коп., Cредний курс продажи упал на...
.04 декабря 2020 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск 4 декабря средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 74,07/75,17 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 74,07/75,17 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 34 коп., средний...
.04 декабря 2020 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 73,65/75,36 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 73,65/75,36 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 23 коп., Cредний курс продажи...
.04 декабря 2020 года 13:01
Фондовые индексы стран Западной Европы повышаются в ходе торгов в пятницу. Накануне давление на рынки акций оказали сообщения СМИ о том, что компания Pfizer Inc. до конца 2020 года сможет произвести 50 млн доз вакцины от коронавируса COVID-19 вместо планировавшихся 100... читать дальше
.04 декабря 2020 года 12:53
Средняя фиксированная процентная ставка по 30-летней ипотеке в США снизилась до 2,71% по сравнению с 2,72% годовых неделей ранее, говорится в обзоре государственной ипотечной корпорации Freddie Mac. Это самый низкий уровень с начала ведения расчетов в 1971 году. Таким образом,... читать дальше
.04 декабря 2020 года 12:45
В октябре 2020 года объем розничных продаж в Италии вырос на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем, когда показатель снизился на 0,8%, свидетельствуют данные государственного статического управления Италии Istat. Аналитики прогнозировали рост продаж всего на 0,3%. В... читать дальше
.04 декабря 2020 года 12:43
Ориентир ставки 2-20-го купонов бессрочных бондов РЖД на 10 млрд руб. - премия 175 б.п. к 7-летним ОФЗ
ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило финальный ориентир ставки 2-20-го купонов бессрочных облигаций серии 001Б-07 объемом 10 млрд рублей в размере премии 175 базисных пунктов (б.п.) к 7-летним ОФЗ, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом... читать дальше
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