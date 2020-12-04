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Главная  /  Все новости  /  Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 11:30 мск 4 декабря составил 74,253 руб.
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04 декабря 2020 года 11:45

Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 11:30 мск 4 декабря составил 74,253 руб.

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4 декабря. FINMARKET.RU - На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 5848 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 74,253 руб. По сравнению с уровнем, сформировавшимся к этому времени накануне, среднезвешенный курс доллара упал на 9466 пунктов.

Минимальная цена 74,17 руб., максимальная - 74,43 руб. Было заключено 12932 сделки. Объем торгов без учета внесистемных сделок составил 55729 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 74,315 руб. за доллар.

С 15 апреля 2003 г. Банк России устанавливает официальный курс доллара США к российскому рублю на основе средневзвешенного значения курса доллара США на торгах со сроком расчетов "завтра", сложившегося по состоянию на 11:30 дня торгов.

Источник данных - Московская биржа.

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Ключевые слова:    Россия,  Доллар,  Курс

 
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