Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,402 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,3301 руб., максимальный - 11,4799 руб. Было заключено 36 сделок. Объем торгов составил 188 млн руб., что на 50% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,38 руб. за юань.

4 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 796 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,402 руб.

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" понизило рейтинг финансовой надежности страховой компании "Спасские ворота" до уровня ruА-. По рейтингу установлен "развивающийся" прогноз. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruA со "стабильным" прогнозом, говорится в сообщении... читать дальше

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ЭБ установил ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии ПБО-001Р-22 объемом 25 млрд рублей на уровне 5,95% годовых, говорится в сообщении кредитной организации. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 6,04% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 6,04% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 3... Сбор заявок на выпуск прошел 3... читать дальше

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Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона продемонстрировали сегодня рост, исключением стал японский рынок. Настроения инвесторов в целом остаются позитивными на фоне надежды, что в следующем году будут доступны вакцины против COVID-19 от одного или нескольких... читать дальше

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Британский машиностроительный холдинг Rolls-Royce Holdings Plc намерен реструктурировать аэрокосмическое подразделение ITP Aero, чтобы повысить его конкурентоспособность, Кроме того, холдинг намерен подготовить к его потенциальной продаже. Компания сообщила, что... Компания сообщила, что... читать дальше

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Налоговые поступления в консолидированный бюджет Якутии от АК "АЛРОСА" и ее "дочек" в 2020 году ожидаются на уровне 28 млрд рублей, по сравнению с прошлым годом снижение составит более 28%, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минфина региона. "Поступления налогов от АК... "Поступления налогов от АК... читать дальше

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Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 15,89 пункта (0,502%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3178,56 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3199,98 (+1,18%) пункта,... читать дальше

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ООО "Недвижимость пенсионного фонда" приняло решение 8 декабря досрочно погасить 34,2 тыс. облигаций 1-й серии, выкупленных ранее в рамках оферты, говорится в сообщении компании. Облигации приобретались по цене 64% от номинала. Облигации приобретались по цене 64% от номинала. Компания разместила 20-летний... Компания разместила 20-летний... читать дальше

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Более 8,6 млн кв.м недвижимости различного назначения построили в Москве с начала 2020 года - это уже больше годового плана, сообщила пресс-служба столичного стройкомплекса. "С начала года построено свыше 8,6 млн кв.м недвижимости, что даже несколько превышает... "С начала года построено свыше 8,6 млн кв.м недвижимости, что даже несколько превышает... читать дальше

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Минимальное значение за месяц (с 4 ноября по 4 декабря) - 75,362 руб. за доллар, максимальное значение - 79,38 руб. за доллар, средний курс продажи за месяц снизился на 3,73 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 89,62/91,35 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 21 коп., Cредний курс продажи упал на...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 74,07/75,17 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 34 коп., средний...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 73,65/75,36 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 23 коп., Cредний курс продажи...

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Фондовые индексы стран Западной Европы повышаются в ходе торгов в пятницу. Накануне давление на рынки акций оказали сообщения СМИ о том, что компания Pfizer Inc. до конца 2020 года сможет произвести 50 млн доз вакцины от коронавируса COVID-19 вместо планировавшихся 100... Накануне давление на рынки акций оказали сообщения СМИ о том, что компания Pfizer Inc. до конца 2020 года сможет произвести 50 млн доз вакцины от коронавируса COVID-19 вместо планировавшихся 100... читать дальше

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Средняя фиксированная процентная ставка по 30-летней ипотеке в США снизилась до 2,71% по сравнению с 2,72% годовых неделей ранее, говорится в обзоре государственной ипотечной корпорации Freddie Mac. Это самый низкий уровень с начала ведения расчетов в 1971 году. Таким образом,... читать дальше

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В октябре 2020 года объем розничных продаж в Италии вырос на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем, когда показатель снизился на 0,8%, свидетельствуют данные государственного статического управления Италии Istat. Аналитики прогнозировали рост продаж всего на 0,3%. В... В... читать дальше

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ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило финальный ориентир ставки 2-20-го купонов бессрочных облигаций серии 001Б-07 объемом 10 млрд рублей в размере премии 175 базисных пунктов (б.п.) к 7-летним ОФЗ, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом... читать дальше

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