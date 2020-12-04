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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
Падение российской экономики в октябре ускорилось до 4,7% - Минэкономразвития
Минэкономразвития оценивает падение ВВП РФ в октябре в 4,7% после снижения на 3% в сентябре. Основной вклад в усиление спада внесли обрабатывающая промышленность и сельское хозяйство
 
В 2021 году новое жилье в России может подорожать на 12%
В 2020 году в России заметно вырос интерес покупателей к жилой недвижимости. На спрос повлияло сразу несколько факторов: льготная ипотека на первичное жилье под 6,5%, снижение ипотечных ставок на вторичные квартиры, уменьшение депозитных ставок и...
 
Растет спрос на тестирование устойчивости IT-систем
За последние месяцы существенно вырос спрос на услуги "белых хакеров", или пентестеров, тестирующих устойчивость к взлому IT-систем заказчика: с июня по ноябрь 2020 года на hh.ru компании, работающие в сфере информационной безопасности, разместили...
 
Регионам могут разрешить регулировать тарифы такси
Минтранс считает возможным дать субъектам РФ право устанавливать регулируемые тарифы на поездки в такси, сообщил "Ведомостям" официальный представитель ведомства. Такую норму комитет Госдумы по транспорту предложил включить в законопроект о такси....
 
НОВОСТИ В СЕТИ
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04 декабря 2020 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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4 декабря. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
10:00 Объем промышленных заказов в Германии Октябрь 2020
12:00 Объемы розничных продаж в Италии Октябрь 2020
16:30 Безработица в Канаде Ноябрь 2020
16:30 Внешнеторговый баланс США Октябрь 2020
16:30 Данные с рынка труда США Ноябрь 2020
18:00 Объем заказов на товары длительного пользования в США Октябрь 2020
18:00 Объем промышленных заказов в США Октябрь 2020

Это автоматическое сообщение.


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НОВОСТИ
04 декабря 2020 года 08:32
Конгресс США согласовал санкции против "Северного потока 2"
Палата представителей и Сенат американского Конгресса согласовали и внесли в проект оборонного бюджета США на 2021 год поправки, предусматривающие ужесточение санкций против газопроводов "Северный поток 2" и "Турецкий поток".

В распространенном совместном заявлении...    читать дальше
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04 декабря 2020 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 24 выпускам облигаций на общую сумму 4734,73 млн руб.
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 24 выпускам облигаций на общую сумму 4734,73 млн руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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04 декабря 2020 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 55000,00 млн руб.
Сегодня ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 55000,00 млн руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения на...    читать дальше
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04 декабря 2020 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $61,01 млн
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $61,01 млн.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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04 декабря 2020 года 08:26
Нефтяной рынок страдает от COVID-19 не так сильно, как во время первой волны - саудовский министр энергетики
Нефтяной рынок сейчас страдает от пандемии COVID-19 не так сильно, как во время первой волны, заявил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман в ходе пресс-конференции. Страны ОПЕК+ надеются, что карантины скоро закончатся и не распространятся дальше тех...    читать дальше
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04 декабря 2020 года 08:19
Dow Jones и Nasdaq выросли на 0,2-0,3%, S&P 500 снизился на 0,1%
Американские фондовые индексы завершили торги в четверг разнонаправленной динамикой.

Давление на рынок оказало сообщение Dow Jones о том, что компания Pfizer Inc. пересмотрела план поставок вакцины от коронавируса на текущий год в связи с проблемами в цепи поставок....    читать дальше
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04 декабря 2020 года 08:14
Нефтяные компании РФ подтвердили готовность нарастить добычу на 125 тыс. б/с - Новак
Российские нефтяные компании подтвердили готовность нарастить добычу на 125 тыс. б/с согласно новой квоте, несмотря на зиму, сообщил вчера журналистам вице-премьер России Александр Новак после заседания ОПЕК+.

"Если мы сегодня приняли решение о том, что мы увеличиваем...    читать дальше
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04 декабря 2020 года 08:07
Европейские фондовые рынки завершили торги без единой динамики
Фондовые индексы стран Западной Европы завершили торги в четверг разнонаправленной динамикой.

Инвесторы оценивали статистические данные и позитивные новости относительно вакцины от коронавируса, в то же время ожидая прогресса в переговорах между Великобританией и...    читать дальше
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04 декабря 2020 года 08:02
ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 91,1946 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 4 декабря, составляет 91,1946 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 11,06 коп.
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04 декабря 2020 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 75,1996 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 4 декабря, составляет 75,1996 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 41,55 коп.
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04 декабря 2020 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

Время

Публикация

Период

10:00

Объем промышленных заказов в Германии

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03 декабря 2020 года 20:19
ЦБ зарегистрировал облигации с обеспечением СФО "ТРФ-1"
Банк России зарегистрировал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями классов "А" и "Б" СФО "ТРФ-1", говорится в сообщении компании.

Выпускам ценных бумаг присвоены регистрационные номера 4-01-00580-R и 4-02-00580-R соответственно.

Срок обращения...    читать дальше
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03 декабря 2020 года 20:18
"ТрансФин-М" выставил новые оферты по выпускам облигаций 002Р-01 и 002Р-02
ПАО "ТрансФин-М" (MOEX: TRFM) выставило оферты на приобретение облигаций серий 002Р-01 и 002Р-02, говорится в сообщениях компании.

Период предъявления бумаг к выкупу - с 9:30 МСК 15 декабря 2020 года до 17:30 МСК 21 декабря. Дата приобретения - 22 декабря 2020...    читать дальше
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03 декабря 2020 года 20:16
Роснано установило ставку 1-го купона бондов объемом 5,5 млрд руб. на уровне 6,75%
"Роснано" установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии БО-002Р-05 объемом 5,5 млрд рублей на уровне 6,75% годовых, говорится в сообщении компании.

Ставке соответствует доходность к погашению в размере 6,86% годовых.

Сбор заявок прошел 3 декабря с 11:00...    читать дальше
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03 декабря 2020 года 20:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 18:45 мск 3 декабря движется разнонаправленно
Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 26,94 пункта (0,845%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3162,67 пункта.

После нулевого старта индекс РТС начал снижаться и затем...    читать дальше
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03 декабря 2020 года 19:50
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 3 декабря снизилась на 0,16% и составила 49546,512 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 49546,512 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 79,829 млрд руб., или на...
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