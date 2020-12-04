04 декабря 2020 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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4 декабря. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:00
|Объем промышленных заказов в Германии
|Октябрь 2020
|12:00
|Объемы розничных продаж в Италии
|Октябрь 2020
|16:30
|Безработица в Канаде
|Ноябрь 2020
|16:30
|Внешнеторговый баланс США
|Октябрь 2020
|16:30
|Данные с рынка труда США
|Ноябрь 2020
|18:00
|Объем заказов на товары длительного пользования в США
|Октябрь 2020
|18:00
|Объем промышленных заказов в США
|Октябрь 2020
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04 декабря 2020 года 08:32
Палата представителей и Сенат американского Конгресса согласовали и внесли в проект оборонного бюджета США на 2021 год поправки, предусматривающие ужесточение санкций против газопроводов "Северный поток 2" и "Турецкий поток".
В распространенном совместном заявлении... читать дальше
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04 декабря 2020 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 24 выпускам облигаций на общую сумму 4734,73 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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04 декабря 2020 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 55000,00 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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04 декабря 2020 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $61,01 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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04 декабря 2020 года 08:26
Нефтяной рынок сейчас страдает от пандемии COVID-19 не так сильно, как во время первой волны, заявил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман в ходе пресс-конференции. Страны ОПЕК+ надеются, что карантины скоро закончатся и не распространятся дальше тех... читать дальше
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04 декабря 2020 года 08:19
Американские фондовые индексы завершили торги в четверг разнонаправленной динамикой.
Давление на рынок оказало сообщение Dow Jones о том, что компания Pfizer Inc. пересмотрела план поставок вакцины от коронавируса на текущий год в связи с проблемами в цепи поставок.... читать дальше
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04 декабря 2020 года 08:14
Российские нефтяные компании подтвердили готовность нарастить добычу на 125 тыс. б/с согласно новой квоте, несмотря на зиму, сообщил вчера журналистам вице-премьер России Александр Новак после заседания ОПЕК+.
"Если мы сегодня приняли решение о том, что мы увеличиваем... читать дальше
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04 декабря 2020 года 08:07
Фондовые индексы стран Западной Европы завершили торги в четверг разнонаправленной динамикой.
Инвесторы оценивали статистические данные и позитивные новости относительно вакцины от коронавируса, в то же время ожидая прогресса в переговорах между Великобританией и... читать дальше
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04 декабря 2020 года 08:02
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 4 декабря, составляет 91,1946 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 11,06 коп.
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04 декабря 2020 года 08:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 4 декабря, составляет 75,1996 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 41,55 коп.
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04 декабря 2020 года 08:00
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время
Публикация
Период
10:00
Объем промышленных заказов в Германии
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03 декабря 2020 года 20:19
Банк России зарегистрировал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями классов "А" и "Б" СФО "ТРФ-1", говорится в сообщении компании.
Выпускам ценных бумаг присвоены регистрационные номера 4-01-00580-R и 4-02-00580-R соответственно.
Срок обращения... читать дальше
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03 декабря 2020 года 20:18
ПАО "ТрансФин-М" (MOEX: TRFM) выставило оферты на приобретение облигаций серий 002Р-01 и 002Р-02, говорится в сообщениях компании.
Период предъявления бумаг к выкупу - с 9:30 МСК 15 декабря 2020 года до 17:30 МСК 21 декабря. Дата приобретения - 22 декабря 2020... читать дальше
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03 декабря 2020 года 20:16
"Роснано" установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии БО-002Р-05 объемом 5,5 млрд рублей на уровне 6,75% годовых, говорится в сообщении компании.
Ставке соответствует доходность к погашению в размере 6,86% годовых.
Сбор заявок прошел 3 декабря с 11:00... читать дальше
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03 декабря 2020 года 20:15
Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 26,94 пункта (0,845%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3162,67 пункта.
После нулевого старта индекс РТС начал снижаться и затем... читать дальше
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03 декабря 2020 года 19:50
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 49546,512 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 79,829 млрд руб., или на...
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