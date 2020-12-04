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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 91,1946 руб.
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04 декабря 2020 года 08:02
ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 91,1946 руб.
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4 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 4 декабря, составляет 91,1946 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 11,06 коп.
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04 декабря 2020 года 08:32
Палата представителей и Сенат американского Конгресса согласовали и внесли в проект оборонного бюджета США на 2021 год поправки, предусматривающие ужесточение санкций против газопроводов "Северный поток 2" и "Турецкий поток". В распространенном совместном заявлении... читать дальше
.04 декабря 2020 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 24 выпускам облигаций на общую сумму 4734,73 млн руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию ... читать дальше
.04 декабря 2020 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 55000,00 млн руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на... читать дальше
.04 декабря 2020 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $61,01 млн. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию ...
.04 декабря 2020 года 08:26
Нефтяной рынок страдает от COVID-19 не так сильно, как во время первой волны - саудовский министр энергетики
Нефтяной рынок сейчас страдает от пандемии COVID-19 не так сильно, как во время первой волны, заявил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман в ходе пресс-конференции. Страны ОПЕК+ надеются, что карантины скоро закончатся и не распространятся дальше тех... читать дальше
.04 декабря 2020 года 08:19
Американские фондовые индексы завершили торги в четверг разнонаправленной динамикой. Давление на рынок оказало сообщение Dow Jones о том, что компания Pfizer Inc. пересмотрела план поставок вакцины от коронавируса на текущий год в связи с проблемами в цепи поставок.... читать дальше
.04 декабря 2020 года 08:14
Российские нефтяные компании подтвердили готовность нарастить добычу на 125 тыс. б/с согласно новой квоте, несмотря на зиму, сообщил вчера журналистам вице-премьер России Александр Новак после заседания ОПЕК+. "Если мы сегодня приняли решение о том, что мы увеличиваем... читать дальше
.04 декабря 2020 года 08:07
Фондовые индексы стран Западной Европы завершили торги в четверг разнонаправленной динамикой. Инвесторы оценивали статистические данные и позитивные новости относительно вакцины от коронавируса, в то же время ожидая прогресса в переговорах между Великобританией и... читать дальше
.04 декабря 2020 года 08:02
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 4 декабря, составляет 91,1946 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 11,06 коп.
.04 декабря 2020 года 08:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 4 декабря, составляет 75,1996 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 41,55 коп.
.04 декабря 2020 года 08:00
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Публикация Период 10:00 Объем промышленных заказов в Германии ... читать дальше
.03 декабря 2020 года 20:19
Банк России зарегистрировал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями классов "А" и "Б" СФО "ТРФ-1", говорится в сообщении компании. Выпускам ценных бумаг присвоены регистрационные номера 4-01-00580-R и 4-02-00580-R соответственно. Срок обращения... читать дальше
.03 декабря 2020 года 20:18
ПАО "ТрансФин-М" (MOEX: TRFM) выставило оферты на приобретение облигаций серий 002Р-01 и 002Р-02, говорится в сообщениях компании. Период предъявления бумаг к выкупу - с 9:30 МСК 15 декабря 2020 года до 17:30 МСК 21 декабря. Дата приобретения - 22 декабря 2020... читать дальше
.03 декабря 2020 года 20:16
"Роснано" установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии БО-002Р-05 объемом 5,5 млрд рублей на уровне 6,75% годовых, говорится в сообщении компании. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 6,86% годовых. Сбор заявок прошел 3 декабря с 11:00... читать дальше
.03 декабря 2020 года 20:15
Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 26,94 пункта (0,845%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3162,67 пункта. После нулевого старта индекс РТС начал снижаться и затем... читать дальше
.03 декабря 2020 года 19:50
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 3 декабря снизилась на 0,16% и составила 49546,512 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 49546,512 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 79,829 млрд руб., или на...
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